Au cas où tu aurais déjà oublié, Cuphead va recevoir une extension connue sous le nom de Le délicieux dernier plat, qui ajoutera un personnage entièrement nouveau, ainsi qu’une autre île à explorer. Cependant, Studio MDHR a pris la décision difficile de retarder ce DLC, ou plutôt, il a épuisé sa date de sortie exacte.

Via une déclaration dans Twitter, ses développeurs ont expliqué ce qui suit:

«À la suite de la pandémie mondiale persistante qui touche de nombreuses personnes, nous avons pris la difficile décision de retarder le lancement de The Delicious Last Course. Pour notre incroyable communauté Cuphead, nous avons préparé une lettre des fondateurs du Studio MDHR Chad et Jared Moldenhauer donnant plus de détails.

Bien que The Delicious Last Course soit une continuation de la grande aventure de Cuphead et Mugman, c’est aussi une conclusion à l’histoire qui a commencé ce jour-là au Devil’s Casino.

Nous ne sommes pas convaincus que ce dernier chapitre soit inférieur à notre meilleur travail. Tout au long de son développement, nous nous sommes mis au défi d’utiliser ce que nous avons appris de Cuphead dans la qualité des animations, du design et de la musique de The Delicious Last Course.

Répondre à notre norme a été extrêmement difficile pour nous et cette pandémie a touché nombre de nos développeurs. Plutôt que de compromettre notre vision en réponse à COVID, nous avons pris la décision difficile de retarder The Delicious Last Course jusqu’à ce que nous soyons sûrs que la communauté Cuphead en sera ravie.

Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient de retourner sur les îles Inkwell et notre objectif est de faire de ce voyage un voyage vraiment magique. »