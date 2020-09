The Division 2Illustration: Ubisoft

L’une des critiques les plus courantes de The Division 2 – au moins en termes de conception de jeu – est son manque de mode de fin de partie répétable mais varié. Ce serait quelque chose sur lequel les joueurs du jeu de tir à la troisième personne urbain pourraient revenir pour une nouvelle expérience. La première division avait été élargie pour en offrir deux: Underground et Survival. La suite, sortie en mars 2019, est sur le point d’obtenir sa première.

Le nouveau mode s’appelle Summit et était l’attraction vedette aujourd’hui lors de la diffusion en direct hebdomadaire State of the Game du studio de développement Massive. Il semble reprendre certains des concepts du mode souterrain bien-aimé du premier jeu, qui se déroulait au milieu de sections aléatoires et remplies d’ennemis du système de métro de New York, et les place dans un gratte-ciel de 100 étages.

Ce schéma montre les niveaux de difficulté élevés du gratte-ciel Summit. Capture d’écran: Ubisoft

D’après ce qui a été expliqué et montré sur le flux, Summit amène les joueurs au rez-de-chaussée d’un gratte-ciel et les met au défi de nettoyer les sols tout en jouant en solo ou en groupe. La disposition des étages et les défis ennemis qui s’y trouvent sont organisés au hasard chaque fois que les gens jouent, avec des batailles de boss garanties tous les 10 étages. L’objectif est d’atteindre le 100e étage, bien que les joueurs puissent commencer de nouvelles courses un étage au-dessus de tout niveau de boss qu’ils ont franchi (étage 11, étage 21, etc.). Au fur et à mesure que le joueur monte, chaque étage est programmé pour être plus difficile, mais aussi différent grâce à des arrangements aléatoires des étages et des objectifs changeants pour nettoyer chaque niveau.

Les joueurs de Division 2 ont demandé un mode comme Underground – ou le mode Survival encore plus apprécié du premier jeu – depuis son lancement, mais la première année de contenu post-sortie des développeurs s’était concentrée sur des missions qui ont progressivement prolongé l’histoire du jeu. En mars dernier, une extension surprise appelée Warlords of New York, a prolongé encore plus l’histoire et la carte du jeu. Il l’a bien fait, mais n’offrait toujours aucun mode de type Underground.

Certains des objectifs potentiels pour les étages 21 à 30. Le mode est destiné à organiser aléatoirement la disposition des sols et les objectifs afin d’offrir une expérience perpétuellement nouvelle.

En mai, les fans qui parcouraient une version de test publique de The Division 2 ont trouvé des fichiers audio qui gâchaient les ajouts narratifs à venir au jeu et faisaient allusion à un mode appelé Skyscraper. Ils ont rapidement supposé que c’était le mode de type Underground qu’ils attendaient et ont reçu une confirmation des développeurs. La vitrine d’aujourd’hui suggère que c’est vraiment le cas, bien que le nom soit un peu différent.

Le mode Summit sera probablement bientôt ajouté au jeu. Il sera inclus dans le prochain test du jeu pour les joueurs uniquement sur PC, qui sera disponible à partir du vendredi 4 septembre. déploiements, il sera probablement disponible dans quelques semaines. Les développeurs disent qu’il sera gratuit pour tous ceux qui possèdent l’extension Warlords et qu’il servira d’attraction principale de la troisième saison du jeu.