Ubisoft Massive détaille la onzième mise à jour de son grand jeu de tir looter.

Comme chaque semaine, Ubisoft Massive a partagé un nouveau programme État du jeu sur leurs chaînes officielles pour annoncer les nouvelles de The Division 2. Dans l’émission la plus récente, l’équipe a révélé des détails intéressants sur le mise à jour 11, qui est maintenant disponible sur PC via le serveur de test. Bien qu’il comporte plusieurs changements intéressants, son plus grand attrait est sans aucun doute l’arrivée d’un nouvelle activité appelé le Sommet.

Ses dirigeants le définissent comme un mode PvE hautement rejouable, dans lequel les joueurs affrontent en solo ou en groupe contre un gratte-ciel 100 étages pleins d’ennemis. La clé est que votre voyage deviendra plus difficile au fur et à mesure que nous progressons, et si cela ne suffisait pas, nous rencontrerons des boss situés tous les dix niveaux. En plus de cela, la visite sera différente à chaque fois que nous entrons dans l’activité: « les plantes sont choisies au hasard parmi un certain nombre de designs préfabriqués, et elles sont peuplées d’apparences aléatoires de l’IA », explique le post de Reddit.

Bien qu’on ne sache pas combien de temps il faudra pour aller du rez-de-chaussée au dernier étage, on peut supposer que le trajet est assez long. Pour lui, nous aurons des ‘checkpoints’ dispersés tout au long de l’activité pour pouvoir en sortir et y revenir quand bon nous semble. Puisque vous aurez des récompenses exclusives, cela vaudra la peine de l’essayer de temps en temps.

En dehors de cela, la mise à jour 11 introduira de nouveaux équipements et mods d’apparence, qui est à peu près une nomenclature différente pour la transmogrification que nous voyons dans presque tous les MMO. Si vous souhaitez essayer les nouveautés de The Division 2, n’oubliez pas que le PTS est ouvert aux propriétaires de jeux à partir d’aujourd’hui, le 4 septembre, à la fois sur Uplay et sur Epic Games Store. Le Sommet sera accessible gratuitement à tous les propriétaires de Warlords of New York, tandis que l’original The Division pourra être téléchargé gratuitement pendant une durée limitée via une nouvelle promotion Ubisoft.

En savoir plus: The Division 2, The Division 2: Warlords of New York et Ubisoft.

