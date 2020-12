De nombreux joueurs apprécient quotidiennement les excellentes propositions présentes dans The Elder Scrolls en ligne. Après tout, c’est l’un des grands projets de l’entreprise qui a réussi à se transformer et à offrir de belles expériences. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est qu’il y ait une nouvelle expansion en cours qui verra le jour à partir de 2021, car Comment ses créateurs ont-ils avancé.

Sous le nom de Portes de l’oubli viendra cette expansion incroyable qui. Comme son nom l’indique, il nous emmènera dans un voyage vers l’Oblivion lui-même. Et ici, bien sûr, une menace nouvelle et redoutable devra être affrontée. Bien sûr, il faut encore attendre un peu plus longtemps pour connaître en profondeur cette expansion puisque ses créateurs ont préparé un grand événement pour le 21 janvier.

The Elder Scrolls: Portes de l’oubli | Bethesda

Les portes de l’oubli seront présenté le 21 janvier à 23 h Grâce à un direct de Twitch dans lequel ils détailleront tout ce que nous pouvons vraiment attendre de ce grand travail. Bien sûr, on peut déjà voir un petit teaser qui parle de cette actualité et dans lequel on peut se faire une idée de la grande expérience qui se trouve dans ce jeu imposant.

En attendant, nous vous rappelons que The Elder Scrolls Online est un MMORPG incroyable disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. La meilleure chose à propos de ce travail est qu’il n’y a pas de frais pour pouvoir jouer, mais vous n’avez qu’à payer pour le jeu initial et les extensions que vous souhaitez profiter. De cette manière, chaque joueur profite de l’expérience comme il le souhaite.