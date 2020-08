Il est temps pour la plus grande fête de l’été. Chaque année, la WWE célèbre les mois d’été avec l’un de ses plus grands spectacles, Summerslam. Même avec la pandémie COVID-19 qui signifie qu’aucun fan ne peut être là en direct, cette année n’est pas différente. Summerslam 2020 regorge de grands matchs de marque, et tout se passera dans le ThunderDome, la nouvelle maison de la WWE à Orlando, en Floride, l’Amway Arena.

Avec huit matchs programmés, y compris plusieurs combats de championnat et un combat dans lequel le perdant doit quitter la WWE, il y a beaucoup de choses en jeu ce soir. Naturellement, les copains de lutte résidents de GameSpot, Mat Elfring et Chris E. Hayner, ont beaucoup de réflexions à ce sujet et passeront en revue l’émission en direct, au fur et à mesure. Jetez un œil à la carte pour WWE Summerslam ci-dessous, puis assurez-vous de revenir ici pour nos réflexions sur chaque match au fur et à mesure qu’ils se déroulent.

Drew McIntyre (c) contre Randy Orton (WWE Championship) The Street Profits (c) contre Andrade & Angel Garza (Raw Tag Team Championship) Dominik Mysterio contre Seth Rollins (Street Fight) Apollo Crews (c) contre MVP ( Championnat des États-Unis) Braun Strowman (c) contre « The Fiend » Bray Wyatt (Championnat universel) Sasha Banks (c) contre Asuka (Raw Women’s Championship) Bayley (c) contre Asuka (Smackdown Women’s Championship) Mandy Rose vs. Sonya Deville (perdant quitte le match de la WWE)

Summerslam débutera à 19 h HE / 16 h HP, avec le pré-spectacle à 18 h HE / 15 h HP. Pour des résultats à la minute près, GameSpot vous a couvert.