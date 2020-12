Dès le moment de son lancement, Disco Elysium s’est tenu, à lui seul, dans l’Olympe des RPG avec une proposition qui gaspillait du bon travail et sa propre personnalité. Pas en vain, il a réussi à remporter quatre prix aux Game Awards 2019. Eh bien, même si nous savions déjà qu’un port de Disco Elysium: la coupe finale pour Commutateur Nintendo il était en développement… peu de choses avaient été entendues / lues à ce sujet depuis lors. Heureusement, nous apportons de bonnes nouvelles.

Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, Disco Elysium est un jeu vidéo RPG, développé et publié par ZA / UM, conçu et écrit par le romancier estonien Robert Kurvitz et inspiré des jeux de rôle d’Infinity Engine. Un travail qui, au début, n’a pas été traduit en espagnol, mais grâce au bon travail d’un groupe de fans et à l’intérêt de l’équipe de traduction du jeu, il a fini par être incorporé en tant que traduction officielle. En arrière-plan, on sait maintenant que Disco Elysium: The Final Cut (version révisée qui inclut ladite traduction) arrivera sur Nintendo Switch en été 2021.

Il est à noter que tout le contenu supplémentaire inclus dans Disco Elysium: The Final Cut sera également disponible, sous forme de mise à jour, pour les détenteurs du titre original. Et c’est que le développeur estonien n’a pas oublié tous les joueurs qui ont réussi à élever leur travail au sommet du genre RPG. Comme si cela ne suffisait pas, le jeu recevra une édition collector physique par iam8bit que, enfin, nous vous montrons ci-dessous:

Juste annoncé à #TheGameAwards: Disco Elysium: The Final Cut Collector’s Edition pour PS5, Switch et Xbox. PLUS deux 3xLP de la partition atmosphérique du jeu du groupe légendaire British Sea Power. Voir également Maintenant disponible en pré-commande. Expédition été 2021: https://t.co/qis06EnWrY pic.twitter.com/vllcVTITiy – iam8bit (@ iam8bit) 11 décembre 2020

