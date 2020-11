Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 08:32

La série Nioh a encore beaucoup à nous montrer. En plus de toutes les collections PS4 et PS5 annoncées plus tôt dans la journée, Team Ninja a révélé que The First Samurai, le troisième et dernier DLC pour Nioh 2, sera disponible en décembre prochain.

Pour être précis, La conclusion de l’histoire de Nioh 2 arrivera sur PS4 le 17 décembre. Comme prévu, ce contenu supplémentaire nous offrira les défis les plus difficiles de toute la série à ce jour. Voici ce que Tom Lee, directeur créatif de Team Ninja, avait à dire à ce sujet:

«Préparez-vous à affronter certaines des missions les plus difficiles et des ennemis redoutables de toute la série, avec un niveau de difficulté supplémentaire qui mettra même les vétérans les plus aguerris en difficulté. Un éclair de lumière de Sohayamaru ramène le protagoniste en tant que visiteur pour la troisième et dernière fois. Cela le ramène à l’endroit dont sa mère parlait quand il était très jeune, le pays du jeune homme légendaire qui a vaincu un oni. Le passé d’Otakemaru, le secret de Sohayamaru et la vérité derrière le premier samouraï. Tous ces mystères seront révélés et le long voyage du protagoniste s’achèvera enfin ».

Le premier samouraï sera disponible le 17 décembre 2020. Sur des sujets connexes, Team Ninja a annoncé quatre collections Nioh différentes pour PS4 et PS5, en savoir plus ici. De même, vous pouvez consulter notre revue de Darkness in the Capital, le deuxième DLC de Nioh 2, ici.

Via: blog PlayStation

Nioh 1 et 2 et arrivera sur PS5 remasterisé avec tous leurs DLC

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.