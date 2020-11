Fortnite reste l’un des titres les plus réussis à ce jour. Et ce n’est pas étonnant puisque sa proposition jouable reste inégalée. Avec les changements de carte, nouveau contenu et saisons qui apportent des nouvelles révolutionnaires, nous avons devant nous une proposition sans égal. Mais ce qui ressort le plus de cette œuvre, c’est précisément son renouvellement constant.

Récemment, on a parlé de la possibilité d’un service d’abonnement à venir. Et bien qu’à ce jour la société ne s’était pas prononcée, Epic Games a finalement confirmé la grande arrivée de “The Fortnite Club”, un service au coût mensuel de 11,99 euros par mois et qui permettra aux membres d’accéder au Battle Pass, à 1000 V-Bucks et à un pack de contenu cosmétique chaque mois.

Ce service sera disponible à partir du 2 décembre, coïncidant avec l’arrivée de la nouvelle saison pour la bataille royale. Et, pour les personnes intéressées, la société a indiqué que nous aurons toujours accès à la passe de combat. Mais pas seulement cela, mais nous recevrons également 1000 V-Bucks chaque mois et, bien sûr, un pack exclusif pour le club qui sera totalement nouveau chaque mois.

De cette façon, Fortnite continue de croître et offre de grandes possibilités aux joueurs. Donc, si vous souhaitez continuer à vous développer dans la bataille royale avec du nouveau contenu et toutes sortes de surprises, le moment est venu pour vous de rejoindre l’action Fortnite. Vous ne l’avez pas encore joué? Fortnite est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android.