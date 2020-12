Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les Game Awards 2020 auront lieu la semaine prochaine et promet d’être un événement qui surprendra la communauté des joueurs et le reste du monde. C’est pourquoi il aura la présence de célébrités importantes.

Les organisateurs des Game Awards ont confirmé que Brie Larson, une actrice fanatique de Nintendo et connue pour être le protagoniste de Captain Marvel, serait présente aux Game Awards. Sa mission lors de l’événement sera d’héberger l’une des nombreuses catégories qui récompenseront différents créatifs de l’industrie du jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ce sont les nominés pour GOTY et d’autres catégories aux Game Awards 2020

#TheGameAwards est fier d’accueillir @brielarson en tant que présentateur en direct jeudi prochain lors de la plus grande soirée du jeu vidéo! pic.twitter.com/dBvx6C3Hiz – The Game Awards (@thegameawards) 4 décembre 2020

Si vous préférez les films DC, sachez que Gal Gadot, qui incarne Wonder Woman dans l’univers cinématographique de ces bandes dessinées, sera également dans The Game Awards 2020. Comme vous pouvez l’imaginer, sa tâche sera également de présenter l’une des catégories .

Jeudi prochain, @GalGadot, star du prochain @WonderWomanFilm, rejoint #TheGameAwards en tant que présentateur. Diffusion en direct le 10 décembre partout. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6 – The Game Awards (@thegameawards) 3 décembre 2020

Il est à noter que, pour le moment, les organisateurs des Game Awards 2020 n’ont pas révélé quelles sont les catégories que ces actrices présenteront. De cette façon, nous devrons attendre l’événement pour le savoir.

Les Game Awards 2020 auront d’autres invités spéciaux

Il est important de noter que Larson et Gadot ne seront pas les seules célébrités à être présentes aux Game Awards 2020. En fait, il a déjà été confirmé que nous verrons d’autres stars lors de l’événement.

Ce qui se passe, c’est que c’est un fait que Tom Hollad, qui jouera Nathan Drake dans le film Uncharted, sera l’un des présentateurs des Game Awards 2020. Nous savons également qu’Eddie Vedder, chanteur principal de Pearl Jam, fera une présentation musicale qui Nous soupçonnons qu’il sera lié à The Last of Us: Part II.

Trouver: Ne vous attendez pas à voir Halo Infinite aux Game Awards 2020

Nous resterons à l’écoute et vous informerons s’il est confirmé que d’autres célébrités seront présentes aux Game Awards 2020.

Les Game Awards 2020 auront lieu le jeudi 10 décembre. La cérémonie de remise des prix débutera à 17h30, heure de Mexico, avec un spectacle en avant-première. Nous vous rappelons qu’il est conçu pour être un événement mondial qui relie des joueurs du monde entier.

