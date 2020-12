Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les Game Awards 2020 voulaient donner à la communauté une voix et voter. C’est pourquoi il a introduit la catégorie Player’s Voice, dans laquelle les fans ont eu la possibilité de voter pour leur jeu préféré à différentes étapes. Le vote pour cette catégorie est terminé, vous avez donc déjà un gagnant.

À travers les réseaux sociaux, Geoff Keighley, organisateur et présentateur des Game Awards 2020, a révélé que Ghost of Tsushima avait été proclamé vainqueur de la catégorie Player’s Voice. En d’autres termes, la communauté des joueurs a choisi le titre du monde ouvert comme GOTY.

«Les résultats sont là! Félicitations à Ghost of Tsushima, lauréat du Player’s Voice Award aux Game Awards », a annoncé Keighley.

Les résultats sont là! Félicitations à GHOST OF TSUSHIMA, le gagnant du Player’s Voice Award à #TheGameAwards https://t.co/NKXNht6F8X pic.twitter.com/Nfy6TOEm6K – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8 décembre 2020

Il est à noter que le pourcentage de votes avec lesquels Ghost of Tsushima a remporté ce prix est inconnu. Cela dit, le dernier rapport que Keighley a partagé le place avec 47% de la préférence du public. En deuxième place, The Last of Us: Part II avec 33% des voix.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pensez-vous que Ghost of Tsushima méritait ce prix? Dites le nous dans les commentaires.

Les Game Awards 2020 auront lieu le 10 décembre. Nous vous rappelons que vous trouverez toute notre couverture de l’événement en cliquant ici.