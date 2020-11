De plus, le jeu confirme son arrivée sur Nintendo Switch également à la même date.

On connaît enfin de nouveaux détails concrets sur The Good Life, le nouveau travail particulier du non moins idem Swery 65, créateur de la saga Deadly Premonition. Après avoir obtenu le financement du projet sur Kickstarter avec le soutien de plus de 12000 utilisateurs, de La société irrégulière ont annoncé la date de sortie grâce à une nouvelle bande-annonce du jeu, où les chats et autres animaux jouent dans les scènes.

La bonne vie arrivera Été 2021 pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, toujours sans date précise. Son lancement sur la console hybride Gran N se démarque, une version qui n’a pas encore été annoncée et dont les utilisateurs du système pourront profiter. Il fallait s’y attendre, puisque Deadly Premonition 2, son dernier travail, était exclusif à Switch.

Le projet a été financé par Kickstarter, obtenant un solide soutien du publicComme le dit la description du jeu, dans l’aventure nous prendrons le contrôle de Naomi, un photographe qui vient dans la ville anglaise de Bois pluvieux, dans laquelle elle semble la ville la plus heureuse du monde, mais ses habitants subissent une métamorphose qui donne lieu à un mystère à résoudre. Pour ce faire, le protagoniste doit prendre des photos en explorant la zone pour capturer les secrets; le tout avec le point de vue original et original de Swery.

“Restez vigilant lorsque vous faites des petits boulots excentriques mais satisfaisants pour joindre les deux bouts, mais ne vous épuisez pas non plus: tu pourrais attraper un rhume si tu ne prends pas soin de toi. Sauvez et vivez de ce que la terre vous offre en cultivant votre jardin, faites-vous des amis », lit le synopsis officiel mettant en évidence certains des aspects que nous devrons développer dans le jeu.

En attendant l’arrivée de The Good Life, vous pouvez jeter un œil à notre analyse de Deadly Premonition 2.

