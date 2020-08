Le prochain chapitre de l’émission télévisée d’horreur Netflix, The Haunting Of Hill House, approche à grands pas. Il a un nouveau nom cette fois-ci – nous avons quitté Hill House pour un voyage en Angleterre pour The Haunting Of Bly Manor – une interprétation de la nouvelle gothique de Henry James, Turn Of The Screw.

Bien que Bly Manor n’ait pas encore de date de sortie fixée, il semblerait qu’une annonce soit imminente. La page de médias sociaux de l’émission a publié un tweet cryptique présentant une annonce de recherche d’aide pour une nounou résidante, avec un numéro de téléphone.

Vous pouvez appeler le numéro – nous l’avons certainement fait – et être accueilli par un message vocal effrayant des deux enfants de la famille Windgrave, vous faisant savoir qu’ils ne sont pas à la maison pour le moment, mais si vous appelez à propos du poste de nounou , leur oncle mènera des entretiens dans cinq jours. Nous ne pouvons pas être complètement sûrs de ce qui se passera réellement à ce moment-là, mais nous pouvons supposer que ce sera des nouvelles de la série – peut-être la première bande-annonce ou une date de première officielle.

James ‘Turn Of The Screw se concentre sur – vous l’avez deviné – une nourrice à domicile (ou «gouvernante» dans le jargon des années 1800) à qui on confie la tâche de s’occuper de deux jeunes enfants aristocratiques après la mort de leurs parents. L’histoire suit la lente descente de la nounou dans la folie et la paranoïa alors qu’elle commence à soupçonner que la maison est hantée et que les fantômes manipulent les enfants.

Alors que Bly Manor sera une histoire distincte de Hill House, vous reconnaîtrez des visages familiers mélangés avec le nouveau. Le showrunner Mike Flannagan donne à la série le traitement d’anthologie, ramenant des acteurs de Hill House pour de nouveaux personnages. Victoria Pedretti (Nell Crain) est Dani, Oliver Jackson-Cohen (Luke Crain) est Peter, et Kate Siegel (Theo Crain) et Henry Thomas (Hugh Crain) ont également été choisis.

The Haunting Of Bly Manor sera présenté en première sur Netflix cette année.