Le plus grand braquage de l’histoire de GTA en ligne Il est maintenant disponible. La mise à jour de Cayo Perico est maintenant disponible, et cet ajout nous permet non seulement d’effectuer l’un des braquages ​​criminels les plus spectaculaires de cette expérience en ligne, plutôt, il nous offre beaucoup de contenu supplémentaire que les fans de GTA V ne devraient pas manquer.

Avec tous les nouveaux véhicules, stations de radio, clubs, espaces de loisirs, vêtements et plus encore, la tâche principale à Golpe a Cayo Perico sera Découvrez des dizaines de façons d’infiltrer et d’attaquer un nouvel endroit pour porter le coup final à El Rubio. La chose intéressante à ce sujet est que vous avez la possibilité de profiter de tout ce contenu en solo ou avec jusqu’à trois amis.

Pour commencer votre aventure, vous devez visiter le Diamond Casino et vous rendre dans la nouvelle discothèque Music Locker. Vous y rencontrerez Miguel Madrazo, le fils du personnage bien connu de GTA V.Avec toutes les informations en votre possession, il sera nécessaire de voler un sous-marin, qui deviendra votre centre d’opérations. Ensuite, votre objectif sera l’assaut sur Rubio. Une fois la mission terminée, vous pourrez retourner sur l’île et vous amuser dans cet environnement paradisiaque.

Ce contenu ajoute également les véhicules suivants:

Aérien:

-Annihilator (sournois)

-RO-86 Alkonost

De la terre:

-Pegassi Toreador Vapid Winky

Marin:

-Bateau de patrouille Kurtz 31

-Shitzu Longfin

Même si cela fait sept ans depuis le lancement de GTA V, le jeu continue de nous offrir du contenu nouveau et intéressant grâce à la composante en ligne. Avec une version de prochaine génération en développement, nous verrons probablement plus de GTA Online dans les années à venir.

