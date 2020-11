Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, The Hundreds, une marque de vêtements et d’accessoires connue dans la scène punk, hip-hop et skateboard à Los Angeles, en Californie, a révélé qu’elle aurait une collaboration avec Xbox dans le cadre du lancement de Xbox Series X | S. De toute évidence, les fans s’attendaient à une ligne inspirée de la marque de la division des jeux de Microsoft et il ne leur a pas fallu longtemps pour montrer ce qu’ils faisaient tous les deux.

À travers ses réseaux sociaux et son site officiel, The Hundreds a présenté la collection spéciale qui célèbre le lancement d’une nouvelle génération de Xbox, qui rend hommage aux près de 20 ans que la marque Microsoft est présente dans les jeux et des millions de fans qui y ont trouvé de grands moments de plaisir. Cette collection se compose de t-shirts, chapeaux et sweatshirts, chacun avec des designs différents mais qui respectent les couleurs traditionnelles de la Xbox, à savoir le vert, le blanc et le noir.

La Xbox Hundreds X est maintenant disponible jusqu’à épuisement des stocks! Obtenez-le maintenant via l’application The Hundreds et la boutique en ligne. :: https://t.co/wIRUnC7rb9 Copiez la collaboration pour participer et gagner la manette personnalisée The Hundreds X Xbox One. 👀💥 @Xbox pic.twitter.com/WtpBPW3hxP – Les centaines (@thehundreds) 5 novembre 2020

Selon The Hundreds, l’aspect qui a le plus attiré leur attention sur la collaboration avec Xbox était le rôle des jeux vidéo pendant la pandémie COVID-19, car grâce à eux, de nombreuses personnes ont pu rester en contact et ont trouvé un moyen de s’amuser, de gérer le confinement et partager avec les autres.

D’autre part, The Hundreds a annoncé que pour célébrer le lancement de cette ligne inspirée de la Xbox, ils tireront au sort parmi ceux qui achèteront l’un des produits une manette Xbox One avec la conception Adam Bomb, qui ne peut être achetée ailleurs et Il fonctionne avec la console actuelle et fonctionnera sur Xbox Series X | S.

Découvrez le contrôleur Xbox Adam Bomb personnalisé exclusif. Non, ce n’est pas à vendre et il n’y a qu’une seule façon d’en obtenir un. :: https://t.co/3vqgCta5Yb pic.twitter.com/k2yS0aUgzz – Les centaines (@thehundreds) 5 novembre 2020

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source