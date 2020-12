Un nouveau roman visuel narratif rejoint le catalogue de la console Joy-Con, il s’agit L’affaire Innsmouth, où nous devrons résoudre le cas mystérieux de la disparition d’une fille dans un lieu sinistre appelé comme il est déduit du titre du jeu, avec ce décor inquiétant de terreur psychologique qui peuplent les célèbres romans de Lovecraft, mais en même temps avec cette touche d’humour noir qui se combine si bien dans ces cas. Le jeu est sorti hier 28 décembre sur l’eShop Nintendo Switch et propose un 35% de réduction pour ceux qui l’achètent avant le 27 janvier prochain, le laissant à 9,74 € au lieu des 14,99 € qui sont normalement proposés. Ci-dessous vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce de présentation, où nous pouvons voir un peu de ce qui nous attend dans ce titre intéressant:

L’affaire Innsmouth emmène les joueurs dans un voyage vraiment déchirant, amusant et fantastique où rien n’est ce qu’il semble. C’est un jeu de chat et de souris avec des forces sinistres dans la ville sombre d’Innsmouth, un lieu plein d’horreurs sans nom, et votre travail consiste à rester alerte, en sécurité et à résoudre le cas de la fille disparue. Pour résoudre l’énigmatique disparition de la petite Tabitha Marsh, non seulement le détective le plus intelligent est recherché, mais il est désespérément nécessaire. Malheureusement, ce détective est occupé, donc l’affaire est la sienne! Faites vos valises et préparez-vous à aller au village de pêcheurs reculé d’Innsmouth, résoudre l’affaire et sauver la fille… C’est la seule façon de survivre dans cet endroit étrange!

The Innsmouth Case présente un mélange d’horreur et d’humour, ce qui en fait la première aventure de texte comique effrayante du genre. Un jeu dans lequel chaque décision compte, et il y a plus d’une façon de résoudre l’affaire avec succès … ou d’échouer lamentablement.

Le jeu présente un cas qui ne pourrait être plus compliqué: une mère désespérée, une fille disparue et un lieu mystique. Cependant, pour résoudre l’énigmatique disparition de la petite Tabitha Marsh, le détective le plus puissant et le plus intelligent de tous est recherché … mais il n’a pas le temps, alors ils vous attribuent l’affaire. Cette mystérieuse affaire vous mènera au lointain village de pêcheurs d’Innsmouth, où rien n’est ce qu’il semble …

Sauvez la fille, résolvez l’affaire et survivez à Innsmouth!

The Innsmouth Case est une aventure policière interactive en forme de livre inspirée des incroyables œuvres d’horreur fantastiques du grand HP Lovecraft. La combinaison unique d’horreur et d’humour fait de The Innsmouth Case le premier livre d’aventure interactif avec comédie et horreur. Un jeu dans lequel chaque décision est importante, et il y a plus d’une façon de résoudre l’affaire avec succès… ou échouer lamentablement!