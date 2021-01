C’est un gameplay court qui nous montre les combats du nouveau SNK.

C’est une bête depuis son annonce à EVO 2019, mais The King of Fighters XV a mis le pied sur l’accélérateur cette année, et les nouvelles sur le jeu de combat de SNK ne cessent de se produire. En début de mois, nous avons pu assister au premier trailer de KOF XV avec ses premières images, et maintenant, quelques semaines plus tard, la mythique société nous propose un autre regard sur leurs matchs à travers une nouvelle bande-annonce de gameplay. Une vidéo qui sert de lettre de motivation à l’un des combattants.

On parle de Meitenkun, le combattant chinois qui a fait ses débuts dans le précédent KOF XIV, et dont les passe-temps sont les meilleurs que l’on puisse avoir: faire beaucoup de sieste. Le fait est que le combattant le plus endormi SNK revient à l’action dans The King of Fighters XV, et avec cette bande-annonce, la société nous montre sa gamme de mouvements au combat avant le lancement du jeu cette année.

La sortie du King of Fighters XV est prévue pour 2021

The King of Fighters XV poursuit son développement avec l’intention d’être publié quelque part en 2021, bien que la vérité soit que de nombreux détails sur sa création restent un mystère. SNK n’a pas encore précisé la date de sortie, ainsi que les plates-formes et versions du jeu, bien que producteur Yasuyuki Oda et le directeur créatif Eisuke Ogura a clairement indiqué ce mois-ci qu’ils avaient l’intention de le mettre en vente plus tard cette année.

Le premier trailer du jeu ce n’était pas la seule nouveauté qui offrait SNK aux fans du genre pour démarrer 2021. La société a également annoncé que The King of Fighters 2002 viendrait sur PS4 avec des options en ligne, en plus de confirmer ce que beaucoup attendaient: le lancement de The King of Fighters XIV Ultimate Edition. Et enfin, ils ont également annoncé deux nouveaux combattants Samurai Shodown.

