Hello Games, le studio qui s’est fait connaître après le lancement et le soutien de No Man’s Sky, a annoncé fin 2018 qu’il travaillait sur un nouveau projet, The Last Campfire, également un titre indépendant, mais qu’il serait très différent de son jeu phare. . Il y a quelques semaines, le développeur a annoncé que le titre ferait ses débuts cet été, mais sans donner plus de détails à ce sujet. Si vous faites partie de ceux qui ont suivi la piste de ce jeu, il y a une excellente nouvelle, car l’attente pour y jouer est terminée.

Hello Games a annoncé que The Last Campfire a fait ses débuts étonnamment aujourd’hui, 27 août, numériquement, il est donc maintenant possible de le trouver dans les magasins numériques de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Apple Arcade et PC (en exclusivité sur Epic Games Store), où vous pouvez le trouver pour 14,99 USD.

Qu’est-ce que The Last Campfire?

Surtout, vous devez savoir que, bien qu’il s’agisse d’un développement indépendant du même studio qui a travaillé sur l’ambitieux jeu No Man’s Sky, The Last Campfire est un titre avec une proposition plus petite. C’est un jeu linéaire qui fonde son système de jeu sur l’exploration et un mécanisme de jeu important est la résolution d’énigmes.

Ces 2 composants avec une partie essentielle de The Last Campfire, mais les joueurs qui ne veulent pas jouer ou qui n’apprécient pas les énigmes pourront essayer le titre sans problème, car il existe une option qui, lorsqu’elle est activée, fait de The Last Campfire une expérience complètement exploratoire.

Dans cette production indépendante, les joueurs pourront contrôler Ember, un personnage adorable qui a été perdu avec d’autres créatures similaires. Cependant, il y en a qui ont péri. La mission d’Ember est d’essayer d’atteindre le feu de camp et d’apporter une flamme à tous ceux qui en ont besoin et ainsi de redonner espoir, mais pour y parvenir, il devra résoudre plusieurs énigmes.

Hello Games a célébré le lancement du jeu avec une bande-annonce de lancement, que vous pouvez consulter ci-dessous, ainsi qu’une bande-annonce avec les commentaires de Sean Murray, fondateur de Hello Games.

The Last Campfire est désormais disponible en version numérique uniquement sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Apple Arcade et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les jeux indépendants sur cette page.

