La PlayStation 5 arrivera d’ici une semaine dans la plupart des régions. La console de Sony sera rétrocompatible avec presque tous les jeux PS4, avec des améliorations de performances générales grâce à la puissance supplémentaire d’une nouvelle génération. En fait, dans notre analyse de PlayStation 5, nous avons mentionné que certains jeux PS4 avec des fréquences d’images variables atteignent environ 60fps solide lors de l’exécution sur une PS5, ce qui donne lieu à une situation très curieuse. The Last Guardian, l’aventure de Fumito Ueda, passera à 60 fps sur PS5 … Mais seulement si vous l’avez jeu physique.

La chaîne YouTube NX Gamer a fait une découverte des plus curieuses en testant le jeu PS4 sur sa console. Dans sa vidéo, on peut voir que The Last Guardian s’exécute à un 60fps cohérent sur PS5, mais toujours à partir d’une édition physique, alors que sa version numérique n’offre pas cette performance. Et c’est parce que, selon Digital Foundry, la version originale du jeu n’avait pas de limite d’images dans votre code.

En d’autres termes, le jeu de lancement n’a pas limité les fps à un nombre spécifique, ce qui a quelque peu fragilisé ses performances initiales. Et à cause de ça, les mises à jour après la première a ajouté une limite fixe de 30 fps. Cela signifie que, lors de la lecture d’une version physique sans patch sur PS5, ces 60 ips tant attendus peuvent être atteints en l’absence d’un limiteur fixe. Tandis que les versions numériques incluent des mises à jour pré-installé avec le téléchargement, en évitant d’aller au-delà de 30 fps.

Un fait très curieux, qui fait sûrement plus d’une course à la recherche de l’un des copies physiques de The Last Guardian qu’ils continuent à circuler. Dans tous les cas, nous vous rappelons que la PlayStation 5 sera disponible 19 novembre, et que The Last Guardian est l’un des 20 jeux de la collection PS Plus, disponible sans frais supplémentaires avec un abonnement PS Plus. Si vous attendez avec impatience la nouvelle console Sony et que vous ne pouvez plus attendre pour mettre la main sur leurs jeux, voici notre analyse de Spider-Man Miles Morales sur PS5.

