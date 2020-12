Le titre Naughty Dog a été le grand gagnant de ces récompenses décernées par les joueurs.

Un des jeux vidéo le plus important de 2020 a été The Last of Us: Part 2. Bien sûr, cette affirmation qui pourrait être faite par la qualité du produit de Le chien méchant cela a déjà tout son sens, car TLoU 2 était le GOTY 2020 aux Game Awards, et le jeu de l’année pour les Golden Joystick Awards et pour le Fun and Serious Game Festival. Maintenant, le jeu a plus de récompenses.

Comme chaque année, le Blog PlayStation a organisé les prix des meilleurs jeux de 2020. Les lecteurs du portail ont décidé quels jeux sont apparus sur les consoles de Sony ils méritent d’être considérés comme les meilleurs dans chaque catégorie. Cette année, plus de deux millions et demi de joueurs et le grand gagnant a été The Last of Us 2, qui a gagné en diverses catégories et c’est le meilleur jeu PS4 de l’année 2020.

Et si, nous ne pouvons pas Pour dire totalement que c’est le jeu de l’année 2020 à sécher pour les lecteurs du blog PlayStation, car cette catégorie en tant que telle n’existe pas. Il y a deux GOTY: un de PS4 et un de PS5. Dans le cas de la nouvelle console de Sony, le GOTY 2020 pour les joueurs a été le Spider-Man Miles Morales de Marvel. Ensuite, nous vous laissons avec tous les gagnants:

Meilleur récit: The Last of Us: Part 2

Meilleure utilisation de DualSense: la salle de jeux d’Astro

Meilleures fonctionnalités d’accessibilité: The Last of Us: Part 2

Meilleurs graphismes: The Last of Us: Part 2

Meilleure direction artistique: Ghost of Tsushima

Meilleure bande originale: The Last of Us: Part 2

Meilleur design audio: The Last of Us: Partie 2

Meilleur multijoueur: Call of Duty: Warzone

Meilleur jeu de sport: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Meilleur nouveau personnage: Miles Morales

Meilleur jeu indépendant: Fall Guys: Ultimate Knockout

Meilleur moment de l’année: Final Showdown The Last of Us: Part 2

Meilleure expérience PlayStation VR: Star Wars: Squadrons

Jeu PS4 de l’année: The Last of Us: Part 2

Jeu PS5 de l’année: Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Jeu le plus attendu: God of War: Ragnarok

Studio de l’année: Naughty Dog

Cela a certainement été un Grande année pour les adeptes de Play Station, qui a abouti au lancement de PlayStation 5, une console qui bat des records de ventes, comme elle l’a également fait en Espagne. Quant à Naughty Dog, le studio peut être très heureux, car leur dernier jeu est un succès absolu. Nous verrons ce que l’avenir réserve au studio, qui a récemment opéré des changements de direction, et Neil Druckmann est désormais codirecteur.

En savoir plus: The Last of Us 2, Astro’s Playroom, Ghost of Tsushima, Call of duty Warzone, Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2, Spider-Man Miles Morales, Fall Guys: Ultimate Knockout, Star Wars Squadrons, God of War: Ragnarok , Sony, PlayStation, PS5 et PS4.

