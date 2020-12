le première de The Last of Us 2 C’était l’une des plus attendues par les joueurs, au point que chaque nouvelle bande-annonce révélant la grande nouvelle du travail semblait totalement nécessaire. Mais maintenant que six mois se sont écoulés depuis sa grande première, de nombreux joueurs ont été frappés par l’arrivée d’un nouveau trailer et, surtout, du protagoniste de celui-ci.

Abby est l’un des personnages qui a marqué l’histoire de la suite et, en raison de sa grande importance, beaucoup veulent voir le arrivée d’un DLC centré sur elle. Mais, pour le moment, la seule chose que nous avons entre les mains dans une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous pouvons voir Abby tout au long de son voyage émotionnel, chargé de moments difficiles, de moments de tension et, bien sûr, d’un protagoniste beaucoup plus plus fort que prévu.

Le dernier d’entre nous 2 | Sony

Bien qu’Abby puisse sembler qu’elle se limiterait uniquement à être une ennemie présente dans le jeu et rien d’autre, les plans de la société et comment son histoire serait beaucoup plus profonde. Par conséquent, nous avons un personnage complexe qui, si vous voulez le rencontrer, vous avez un peu plus de son histoire sur cette nouvelle, avec une bande-annonce spectaculaire dans laquelle seule une petite partie de celle-ci est montrée.

The Last of Us 2 est devenu l’une des grandes références dans le monde des jeux vidéo. Le travail de Naughty Dog est disponible pour PlayStation 4 Et, depuis sa création, il n’a laissé aucun joueur indifférent. Drame, tension et toutes sortes d’actions sont quelques-uns des points forts de ce travail. Mais surtout, ce qui frappe, c’est le soin et les soins que le studio a su mettre en œuvre.