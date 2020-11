God of War propose également des améliorations en matière de contrôle avec le nouveau contrôleur.

Demain 12 novembre Sony commencera son voyage dans le nouvelle génération avec le lancement de PlayStation 5 dans des pays comme les États-Unis ou le Mexique. Dans Espagne nous devrons attendre jour 19, mais la nouvelle PlayStation est prête pour le plaisir. Bien que la PS5 proposera des exclusivités, telles que Demon’s Souls, de nombreux utilisateurs joueront à des jeux PS4 grâce au rétrocompatibilité.

Des actions comme dessiner l’arc ou tirer sont désormais plus immersives dans TLoU 2Cette option améliore les performances des jeux vidéo PlayStation 4 et de nombreux joueurs songeront à rejouer certains titres ou à profiter directement de certains qui n’ont pas encore été adoptés. Les améliorations du jeu sont immédiat, même sans mises à jour concrètes, mais maintenant nous savons que deux grands jeux PlayStation s’améliorent au-delà de la performance.

GamesRadar a testé sur PS5 The Last of Us 2 et God of War et les deux ils profitent vibrations haptiques et déclencheurs adaptatifs du DualSense. D’une part, TLoU 2 semble faire un grand usage du nouveau contrôleur. Actions comme dessiner un arc ou tirer Ils se sentent maintenant d’une manière différente et beaucoup plus immersive, selon ce qu’ils disent sur ce site. De plus, la partie dans laquelle nous naviguons avec un bateau est désormais une nouvelle expérience, car le retour du contrôle recrée parfaitement ce que se passe à l’écran.

Comme nous l’avons dit, Dieu de la guerre aussi présente des nouvelles liées au contrôle. Par exemple, nous avons remarqué un nouveau retour en lançant la hache de Kratos. Bien sûr, que ces jeux aient un support spécial sur PS5 est curieux, et dans le cas de The Last of Us 2, cela ouvre la porte de manière très significative pour avoir un Version améliorée pour jeu vidéo PlayStation 5 Le chien méchant, bien que ce soit pour l’instant de la spéculation.

Vous savez déjà que si vous passez à la nouvelle génération avec PS5 et êtes abonné à Playstation plus, vous pouvez accéder au nouveau Collection PS Plus et profitez d’un catalogue de 20 jeux PS4, dont God of War et The Last of Us Remastered. Dans Jeux 3D Nous avons déjà pu tester la PlayStation 5 à fond et nous vous laissons notre analyse de la console.

En savoir plus: Naughty Dog, God of War, The Last of Us 2, Sony, PS5, PlayStation 5 et Santa Monica Studio.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');