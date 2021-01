L’aventure Naughty Dog et Neil Druckmann vient également d’être nominé aux DICE Awards.

Le dernier d’entre nous: partie II est déjà le jeu avec le plus de récompenses GOTY de l’histoire. On parle de la somme des différents Prix ​​du jeu de l’année récompensés par des magazines et des médias du monde entier, des galas de l’industrie ou certains également par le vote des fans. Et, dans la grande majorité d’entre eux, l’aventure de Naughty Dog et Neil Druckmann Il est couronné comme le jeu le plus apprécié de ce 2020, pour un total de prix qui surpasse celui du jeu qui détenait auparavant le record: The Witcher 3: Wild Hunt.

Le RPG en monde ouvert de CD Projekt est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de la génération, sinon le meilleur, et la preuve en est tous les 260 récompenses au GOTY qui s’est accumulé en 2015, comme l’indiquent les chiffres de l’agrégateur Game Awards. Eh bien, ce même agrégateur a maintenant ajouté quelques prix supplémentaires au total de Le dernier d’entre nous 2, qui s’élève actuellement à 262 récompenses GOTY 2020, et en faire le jeu le plus récompensé de l’histoire dans cette catégorie particulière.

Sur ce nombre total, 171 prix proviennent de médias et de magazines professionnels, et certains 91 GOTY sont nés de prix choisis par les joueurs. Bien que son record soit détenu par une différence de seulement 2 récompenses par rapport à The Witcher 3, il il reste plusieurs galas importants qui se tiendra au cours du premier trimestre de l’année, il est donc prévu que ce chiffre augmentera dans les mois à venir. En effet, la 24e édition des DICE Awards aura lieu prochainement, où le jeu Naughty Dog est le favori de l’événement avec ses 11 nominations.

Nous vous rappelons que The Last of Us 2 a été élu Jeu de l’année dans The Game Awards 2020, le «grand» gala des jeux vidéo qui a lieu en décembre. Et que, grâce à son succès, Neil Druckmann a été promu coprésident de Naughty Dog. De son côté, la série télévisée The Last of Us continue, même si elle a dû changer de réalisateur en raison de conflits d’horaire. Mais revenons au jeu vidéo, et si vous n’avez pas encore essayé la suite, voici notre analyse de The Last of Us 2.

