Le Last of Us Day restera une date pour célébrer la communauté des fans de la série PlayStation.

le 26 septembre, une date qui était auparavant connue par Le chien méchant comme lui Jour de l’épidémie rappelle le jour où, dans l’univers de The Last of Us, a commencé une infection fongique cordyceps qui a mis fin à la société. Compte tenu de la situation actuelle dans le monde avant la Pandémie de covid-19, Naughty Dog a décidé de changer le nom de cette célébration qui ne sera désormais connue que sous le nom de Le dernier jour de nous.

Par une brève déclaration sur les réseaux sociaux, il a été annoncé que le Le 26 septembre restera une date pour célébrer la communauté grandissante des fans de The Last of Us et que « il y a beaucoup de choses passionnantes prévues » que Naughty Dog souhaite partager avec ses fans.

Si nous nous souvenons de ce que cette célébration nous a laissé au cours des 7 années où elle a été prise en compte, nous avons généralement l’annonce de nouvelle marchandise officielle ou produits connexes et pas précisément des choses liées aux jeux vidéo. Quelles autres annonces pourraient arriver à cette date? Plus de détails sur la série télévisée inspirée de la franchise PlayStation sont en attente; De même, il y a des spéculations selon lesquelles Naughty Dog travaille sur une proposition multijoueur pour la série et il est en attente de savoir si The Last of Us: Part II lui-même recevra des améliorations lorsqu’il atteindra PS5. Quoi qu’il en soit, il sera bon de savoir ce que vous pouvez nous laisser dimanche prochain.

Pour plus de détails sur The Last Of Us: Part II, n’oubliez pas de visiter notre revue des jeux 3D.

En savoir plus sur: The Last of Us Day et The Last of Us.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["ps4"]).setTargeting("publisher", ["sony"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["the-last-of-us-parte-ii"]).setTargeting("url_sha1", "7f746fb6536c61040aeff776d82c5a262333048d");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');