Ces dernières années, les projets d’adaptation de jeux vidéo pour le cinéma ou la télévision se sont avérés très bons, contrairement aux mauvais films d’antan. En partie à cause de cela, PlayStation travaille sur diverses productions cinématographiques de ses franchises et élargit sa portée. L’un des projets qui sont déjà en développement et qui attirent le plus l’attention est celui de la série HBO The Last of Us. La révélation de cette production a eu lieu il y a presque 1 an, mais depuis, nous n’en avons plus entendu parler. Cela est sur le point de changer, car l’un des principaux créatifs de la production prévoyait qu’il y aurait des nouvelles très bientôt.

Craig Mazin, le créateur responsable du scénario de la série The Last of Us, a partagé un GIF sur Twitter laissant entendre que quelque chose d’important se produira dans 7 jours. Beaucoup de ses followers ont pris cela comme une nouvelle révélation du projet, d’autant plus que Neil Druckmann, créateur de la franchise et coprésident de Naughty Dog, a aimé le message.

Cependant, comme l’a souligné un utilisateur de Twitter, Mazin faisait référence à la prise de fonction du président élu Joe Biden en tant que président des États-Unis, ce à quoi de nombreux utilisateurs ne pensaient pas normalement, sachant qu’ils ne le faisaient pas. tous viennent des États-Unis et sont conscients de leurs événements politiques.

pic.twitter.com/uz3i3urQZW – Craig Mazin (@clmazin) 13 janvier 2021

Plus d’informations sur la série Last of Us seront bientôt révélées

Plus tard, Craig Mazin a précisé qu’en fait, il faisait référence à la prise de contrôle de Biden. Ceci, cependant, n’a pas abaissé le moral des fans, car dans le même message, le créateur prévoyait que bientôt aussi “il y aura très bientôt de modestes nouvelles de TLOU”.

Mazin a souligné que lui et son équipe continuent à travailler dessus et «d’autres choses» et que dès que possible ils partageront plus d’informations sur le projet attendu. Malheureusement, Mazin n’a pas avancé de date possible, nous devrons donc attendre indéfiniment.

Nous savons très peu de choses sur ce projet de PlayStation Productions et HBO. Mazin a qualifié les nouvelles de modestes informations, il est donc possible qu’elles révèlent l’objet de la série ou même les acteurs qui participeront à la production.

Correct. Il y aura bientôt de modestes nouvelles sur le TLOU. Nous travaillons dur pour écrire et … vous savez … d’autres choses. Mais mon tweet de 7 jours portait sur un petit changement imminent dans la gouvernance américaine. Quand nous pourrons partager plus sur le spectacle, nous le ferons! https://t.co/372ZS9Ha7e – Craig Mazin (@clmazin) 13 janvier 2021

Attendez-vous des nouvelles de la série télévisée The Last of Us? Que pensez-vous sera bientôt révélé? Dites le nous dans les commentaires.

Craig Mazin travaille sur d’autres projets en plus de l’adaptation télévisée de The Last of Us, l’une des productions dans laquelle il est impliqué est le film Borderlands, qui commencerait bientôt le tournage. La série télévisée Last of Us devrait être basée sur le premier opus de la franchise et devrait présenter des moments qui élargissent le récit du jeu original. Vous pouvez trouver plus de nouvelles la concernant si vous visitez cette page.

