Il ne fait aucun doute que l’un des jeux les plus importants, sinon les plus pertinents de l’année écoulée a été The Last of Us: Part II. Bien qu’il y ait eu des opinions négatives sur le jeu en raison de la crise et d’une histoire qui n’a pas été appréciée par certains joueurs, la vérité est qu’il a brillé en termes d’exécution et c’est pour cette raison qu’il a remporté de nombreux prix de la part des critiques, des joueurs et de l’industrie. en général. Eh bien, Naughty Dog récolte ses fruits et aujourd’hui, quelques mois après sa première, le titre vient de devenir le jeu le plus récompensé de l’histoire.

La dernière génération était très importante en termes de productions triple A. L’un des premiers joyaux à arriver sur PlayStation 4 et Xbox One (en dehors du PC) était The Witcher 3: Wild Hunt, le titre du studio polonais CD Projekt RED qu’il a catapulté à la gloire. Ce titre en son temps a réussi à remporter un grand nombre de récompenses qui reconnaissaient les qualités du titre.

The Last of Us: Part II est le jeu le plus récompensé de tous les temps

Cependant, l’hégémonie de ce RPG d’action a pris fin, après avec 261 prix du jeu de l’année, The Last of Us: Part II a arraché la couronne, qu’il a conservée avec 260 récompenses près de 5 ans après ses débuts en 2015, selon des informations. des Game Awards, un site qui enregistre toutes les récompenses qu’un jeu a reçues des critiques et du public.

Pour vous faire prendre conscience de l’importance de cette réalisation, nous vous informons que The Last of Us: Part II a réussi à laisser derrière lui des titres très acclamés et qu’en son temps, ils ont remporté les prix du jeu de l’année, tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild (223 prix) et God of War (208 prix).

«Mec… le simple fait de lancer un jeu de cette envergure semble être un miracle. Mais avoir autant de personnes qui se connectent avec lui a dépassé nos attentes les plus élevées. Nous sommes très reconnaissants », a déclaré Druckmann après avoir entendu cette nouvelle.

Il est important de mentionner que, bien que la cérémonie de remise des prix annuelle la plus importante, The Game Awards 2020, soit déjà passée, il y a encore beaucoup plus de livraisons, nous ne doutons donc pas que The Last of Us: Part II et Naughty Dog continueront à obtenir plus de récompenses dans les mois à venir. Hoy más tarde, por ejemplo, se llevará a cabo la entrega de premios de la New York Videogame Critics Circle, en la cual el título de Naughty Dog es uno de los juegos más nominados y favoritos para ganarse el premio al Juego del Año 2020. Nous te tiendrons informé.

Homme … le simple fait d’envoyer un jeu de cette envergure peut sembler un miracle. Mais avoir autant de gens qui s’y connectent a dépassé nos attentes les plus folles. Nous sommes extrêmement reconnaissants. 🙏🏼 https://t.co/NlSxhay4Zu – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 26 janvier 2021

Qu’avez-vous pensé de The Last of Us: Part II? Pensez-vous qu’il gagnera plus de prix? Dites le nous dans les commentaires.

On profite du fait qu’on a parlé de The Last of Us: Part II pour vous dire qu’après avoir remporté le prix du jeu de l’année aux Game Awards 2020, Phil Spencer, responsable de la Xbox, en a profité pour féliciter Naughty Dog , tandis que certains joueurs mécontents ont souligné que la cérémonie était organisée.

The Last of Us: Part II est disponible exclusivement pour PlayStation 4. Il est jouable sur PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

