The Last of Us Part II fait sensation lors de ses débuts en Playstation 4 le 19 juin de cette année. Non seulement il a souffert du tristement célèbre attentat à la bombe, mais plusieurs membres de Le chien méchant ils ont même reçu des menaces de mort, y compris leur directeur, Neil Druckmann. Maintenant que les eaux se sont enfin un peu calmées, les gens commencent à reconnaître le genre de jeu qu’ils avaient devant eux, comme la dernière aventure de Ellie a pris la Jeu du Année aux Golden Joystick Awards.

La compétition cette année a été certes rude, mais contre toute attente, TLOU II a réussi à être couronné meilleur jeu par le jury. Non seulement cela, mais le travail de Le chien méchant Il a également remporté d’autres prix et ici nous vous disons ce qu’ils sont:

– Meilleur récit

– Meilleur design visuel

– Meilleur audio

– Jeu PlayStation de l’année

Plus loin, Le chien méchant a été évalué comme Étude de l’année. La chose intéressante est que Ashley Johnson, actrice qui donne vie à Ellie dans la franchise, il n’a pas été reconnu comme Meilleure performance, mais celui-ci a été repris par Sandra Saad pour avoir joué Khamala Khan dans Marvel’s Avengers.

