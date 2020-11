Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année tire à sa fin et a vu la première d’un grand nombre de jeux. Pour reconnaître les meilleurs, diverses cérémonies seront organisées. Il y a quelques instants, l’événement Golden Joysticks Awards 2020 a eu lieu et le grand gagnant de la soirée était The Last of Us: Part II.

La nouvelle édition de cet événement organisé par GamesRadar a eu lieu l’après-midi du 24 novembre et 24 récompenses ont été décernées aux meilleurs de l’année. Selon les informations de Twinfinite, l’un des titres les plus nominés était The Last of Us: Part II, le nouveau projet Naughty Dog exclusif à PlayStation 4, qui a réussi à consolider plusieurs de ces nominations aux prix et a remporté 5 prix. Parmi ceux-ci figurent le prix PlayStation 4 du jeu de l’année et le prix du jeu de l’année 2020. De plus, Naughty Dog a été reconnu comme le meilleur développeur de 2020, pour lequel l’étude a remporté un total de 6 prix.

Le deuxième titre le plus récompensé a été Fall Guys, qui a remporté le prix du meilleur jeu multijoueur, du meilleur jeu familial et du prix de l’innovation. Animal Crossing: New Horizons était le jeu de l’année de Nintendo et Ori and the Will of the Wisps était le meilleur de la Xbox.

Dans le cas où vous l’avez manqué: The Last of Us: Part II est également en lice pour une multitude de prix aux Game Awards 2020.

Nous vous laissons la liste des 24 récompenses ci-dessous.

Gagnants des Golden Joystick Awards 2020

Best Narrative – The Last of Us: Part II Best Multiplayer Game – Fall Guys Best Visual Design – The Last of Us: Part II Best Game Expansion – No Man’s Sky: Origins Jeu mobile de l’année – Lego Builder’s Journey Meilleur audio – Le dernier of Us: Part II Best Indie Game – Hades Follow-up Game – Minecraft Best Studio – Naughty Dog Esport Game of the Year – Call of Duty: Modern Warfare Meilleur nouveau streamer / hôte – iamBrandon Best Family Game – Fall Guys Best Gaming Community – Minecraft Meilleure performance – Sandra Saad (Ms.Marvel dans Marvel’s Avengers) Prix de l’innovation – Jeu PC de l’année Fall Guys – Death Stranding Meilleur matériel de jeu – Nvidia Geforce RTX 3080 Hall of Fame – Jeu Xbox Team 17 de l’année – The Last of Us: Part II Xbox Game of the Year – Ori and the Will of the Wisps Jeu Nintendo de l’année – Animal Crossing: New Horizons Most Anticipated Game – God of War: Ragnarok Critics ‘Choice Award – Hades Game de la dernière année – Le dernier d’entre nous: partie II

Les Golden Joystick Awards 2020 ont été choisis en grande partie par la communauté, seuls quelques-uns d’entre eux ont été déterminés par les critiques, en particulier le prix du choix des critiques, de l’innovation, de la meilleure performance et du temple de la renommée.

Que pensez-vous de ce prix? The Last of Us: Part II est-il le jeu de l’année 2020 pour vous? Dites le nous dans les commentaires.

The Last of Us: Part II est disponible exclusivement pour PlayStation 4, mais peut également être joué sur PlayStation 5. Selon un magasin, le titre pourrait recevoir quelques améliorations sur la nouvelle console Sony. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

