Les joueurs PS4 connaissent déjà la fin de l’histoire qui est couverte dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, mais sur Nintendo Switch, nous devions encore attendre un peu plus longtemps. Cependant, il a finalement été révélé que jour à partir duquel les joueurs de la console hybride du Great N pourront obtenir une copie de ce quatrième opus, et, bien que nous devions encore attendre quelques mois de plus, l’attente en vaudra certainement la peine pour connaître ce résultat plus qu’épique qui ne laissera personne sans la bouche ouverte.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV arrive sur Nintendo Switch en avril 2021

On l’attendait depuis un moment, mais finalement la date à laquelle arrivera The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV a été confirmée Nintendo Commutateur. Ainsi, les joueurs Européens et Américains devraient marquer sur leurs calendriers le 9 avril 2021, alors que ceux qui résident en Océanie devront marquer quelques jours plus tard, mais pas beaucoup, puisqu’elle sera disponible à partir du 16 avril 2021. De plus, on nous a également appris que ce sera la “Frontline Edition”, qui comprendra un copie physique du jeu pour Nintendo Switch, un petit livre d’art, un code de téléchargement de la bande originale au format numérique et une pochette réversible, pour choisir le côté qui nous plaît le plus.

Par conséquent, il reste encore quelques mois pour savoir ce résultat qui aura lieu dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, mais, sûrement, il y en a déjà beaucoup qui ont le battage médiatique à travers le toit pour enfin pouvoir jouer à ça final (vaut la redondance) où ils veulent, quand ils veulent et comment ils veulent. Et vous, avez-vous également joué le troisième volet sur cette plateforme?

Source: communiqué de presse

