Il reste très peu de chose pour le travail terrifiant de Bloober Team a sa première tant attendue sur PC et Xbox Series. Le travail a une dynamique jouable unique qui mettra les joueurs à l’épreuve de manière totalement nouvelle. Et heureusement, si proche de sa première, le média IGN nous a permis de jeter un œil sur une vidéo avec un gameplay étendu dans lequel brille sa jouabilité spectaculaire.

Pendant 18 minutes, nous pouvons profitez du gameplay unique de The Medium, le travail qui nous fera prendre grand soin de nos pas dans deux mondes dont les événements seront liés. Et la meilleure chose est que, comme ils l’ont montré dans le gameplay étendu, le travail est magnifique dans la version console, démontrant le grand potentiel qu’il aura dans la nouvelle génération de Microsoft.

Ce qu’il faut savoir, c’est que le travail aura une durée approximative de 8 à 10 heures selon le joueur et son style. Mais à ce moment-là, nous aurons une histoire complète pleine de tension et qui n’hésitera pas à tester nos capacités à la fois lorsqu’il s’agit de surmonter les énigmes et lorsqu’il s’agit d’explorer le lieu pour pouvoir surmonter toutes les propositions dans les deux réalités.

Le médium sera Disponible le 28 janvier sur PC et Xbox Series, X et S. C’est l’une des expériences prometteuses qui mettra à l’épreuve tous les joueurs avec son incroyable terreur. La tension est assurée et il n’y a pas mieux qu’une démo jouable pour que les joueurs sachent ce qui les attend. Après tout, nous sommes confrontés à une proposition totalement différente de ce que nous avons vu jusqu’à présent.