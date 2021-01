Le nouveau jeu d’horreur des auteurs de Layers of Fear sera lancé sur Xbox Series X | S et PC dans quelques jours.

Il ne reste que quelques jours pour que nous puissions en profiter PC et Xbox Series X | S du nouveau jeu d’horreur Équipe Bloober, qui ont pris le temps de présenter la bande-annonce action en direct de son tant attendu The Medium, une aventure qui veut nous donner du mal à explorer simultanément la réalité et un monde de cauchemar. C’est la grande nouveauté d’un jeu vidéo qui depuis son annonce lors de la présentation de la Xbox Series X suscite l’intérêt des fans d’horreur.

Le plus important pour moi était de comprendre l’essence de son histoire, qui sont les héros et le ton Tomasz BaginskiDéveloppé par les auteurs de Layers of Fear ou du plus récent Blair Witch, ce trailer a été créé en collaboration avec l’équipe primée de Platige Image, aux côtés de Nominé aux Oscars, Tomasz Baginski, qui a été scénariste, et réalisateur Pawel Maslona. Le résultat? Comme vous pouvez le constater par vous-même, cette vidéo d’action en direct recrée parfaitement l’atmosphère de The Medium, montrant ces deux réalités avec lesquelles nous devrons interagir tout en interagissant avec des créatures cauchemardesques.

“The Medium est un jeu hautement narratif”, a déclaré le scénariste et producteur créatif de la vidéo, Tomasz Baginski. “La chose la plus importante pour moi était comprendre l’essence de votre histoire, qui sont les héros et le ton », ajoute-t-il. Pour atteindre cet objectif, il s’est appuyé« sur le côté le plus émotionnel de l’histoire »tout en essayant de« garder le plus de secrets possible secrets. Le scénario est censé créer une certaine ambiance au lieu de découvrir l’histoire », conclut le créateur.

Un jeu d’horreur et une technologie SSD

Dans 3DJuegos, nous avons eu l’occasion de voir le jeu en action il y a à peine quelques semaines comme nous vous l’avions déjà dit dans nos premières impressions de The Medium, qui est sans aucun doute l’une des sorties les plus marquantes de janvier. Dès le début, ses auteurs ont souligné que le pari était d’imiter une expérience d’horreur à l’ancienne inspirée de Silent Hill, en profitant des avancées technologiques de la nouvelle génération, avec l’utilisation du SSD comme principal atout.

Grâce à cela, les joueurs pourront se déplacer simultanément dans deux mondes différents, ce qui donnera lieu aux énigmes les plus intéressantes et aux scènes d’horreur prometteuses. Récemment, Bloober Team a souligné que les doubles phases sont un défi qui va au-delà du jouable, en se plongeant également dans le travail artistique derrière cette production.

