La Xbox continue d’être sur toutes les lèvres. Mais il ne se limite pas seulement à être un thème constant grâce à l’arrivée de sa nouvelle console, mais c’est un thème qui se démarque sous sa propre lumière en raison de la présence du Xbox Game Pass. Le service d’abonnement continue d’être une surprise constante non seulement avec les publicités de jeux disparaissent, mais en raison du grand nombre de titres qui sont constamment ajoutés au catalogue.

Bien que votre confirmation porte sur le mois de février, ceux-ci seront disponibles un peu plus tôt. Et c’est que tous les titres confirmés seront présents dans le catalogue entre le 21 et le 28 janvier, donnant ainsi l’opportunité de profiter des meilleures expériences et même de quelques autres lancements intéressants comme The Medium. Voici une liste complète des jeux qui arriveront, où ils seront disponibles et, bien sûr, à partir de quel jour.

Control – 21 janvier (PC) Desperados III – 21 janvier (Consoles | PC | Android) Donut County (ID @ Xbox) – 21 janvier (Consoles | PC | Android) Outer Wilds (ID @ Xbox) – 21 janvier (Android) Cyber ​​Shadow (ID @ Xbox) – 26 janvier (Consoles | PC | Android) The Medium (ID @ Xbox) – 28 janvier (Xbox Series X / S | PC) Yakuza 3 Remastered – 28 janvier (Consoles | PC | Android) Yakuza 4 Remastered – 28 janvier (Consoles | PC | Android) Yakuza 5 Remastered – 28 janvier (Consoles | PC | Android)

Bien que chacun des titres ait son essence unique et frappante, l’un des noms qui se démarque le plus est The Medium, car c’est l’un des jeux qui verra sa première ce mois-ci et, dès son lancement, sera disponible dans le catalogue. Une occasion parfaite pour profiter du travail prometteur sans avoir à payer plus que pour l’abonnement.

Bien sûr, si vous êtes intéressé par l’un des titres disponibles dans le catalogue, il vous suffit de jeter un coup d’œil rapide à la proposition présent sur Xbox Game Pass plus tard ce mois-ci. Et si vous êtes toujours à la recherche d’une expérience encore plus prometteuse, vous ne pouvez pas manquer l’occasion de jeter un coup d’œil complet à leur catalogue avec une longue liste de titres de différents genres.