The Medium était-il l’un des jeux que vous attendiez le plus cette année? Nous avons de mauvaises nouvelles pour vous: Bloober Team a confirmé que son expérience d’horreur pour PC, Xbox Series X et Xbox Series S n’arrivera pas cette année.

Par une déclaration, Bloober Team a confirmé qu’ils devaient retarder le lancement de The Medium. Cette décision difficile signifie que le jeu ne fera pas ses débuts le 10 décembre 2020 et qu’il faudra attendre le 28 janvier 2021 pour mettre la main dessus.

Heureusement, le délai n’a pas été très long et il suffira d’attendre encore un mois pour pouvoir tester l’expérience que prépare The Medium. Malgré cela, on imagine qu’il y aura ceux qui seront déçus de la nouvelle.

Il est à noter que l’étude a déclaré qu’elle profiterait du temps de développement supplémentaire pour peaufiner l’expérience. Avec cela, leurs membres veulent s’assurer qu’ils proposent un jeu innovant.

Pourquoi ont-ils retardé The Medium?

Maintenant, la question est: qu’est-ce qui a causé ce retard? Après tout, il est quelque peu inhabituel que les jeux soient retardés alors qu’ils sont si proches de leurs débuts.

C’est pourquoi Bloober Team a expliqué que c’était une décision qu’ils devaient prendre par 2 facteurs. Le premier est la situation vécue en Pologne en raison du coronavirus (COVID-19); l’autre semble être le délai Cyberpunk 2077.

«Ce n’était pas une décision facile, mais nous l’avons prise en raison de la situation du COVID-19 en Pologne, ainsi que du calendrier actuel des autres jeux sur le marché. Chez Bloober Team, nous restons déterminés à proposer notre jeu le plus grand, le plus ambitieux et le plus terrifiant à ce jour », a expliqué le studio.

Nous avons un message important à partager avec vous # TheMedium #Blooberteam #XboxSeriesX #XboxSeriesS #PCgame #STEAMgame pic.twitter.com/XbpQUOyJj3 – Le jeu moyen (@TheMediumGame) 6 novembre 2020

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Aviez-vous hâte de jouer à The Medium en décembre? Dites le nous dans les commentaires.

Le support arrivera le 28 janvier 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.