The Medium a tous les ingrédients pour être un grand jeu d’horreur, mais a-t-il suffisamment d’ingrédients pour être une excellente exclusivité Xbox Series X et S? Nous vous disons ce que nous avons pensé du jeu Bloober Team dans notre dernier aperçu du jeu qui fait peur à deux plans d’existence.

Les circonstances du premier catalogue de Xbox série x et S Ils sont ce qu’ils sont. De grandes choses vont arriver, mais l’abandon des exclusivités de la plateforme lui a réservé une situation inconfortable Équipe Bloober et son nouveau travail, Le moyen: étant le premier poids exclusif du système de nouvelle génération de Microsoft. Ceux d’entre nous qui connaissent l’équipe polonaise connaissent leur travail et leur magnifique travail avec Layers of Fear, mais nous savons aussi que la position actuelle du jeu et de l’équipe vis-à-vis de leurs fans n’est certainement pas juste. ¿Trop de responsabilité involontaire? Il se peut que oui. Cependant, je doute que le logiciel va décevoir des joueurs qui savent déjà à quoi s’attendre de leurs artistes, qui ajoutent à leur talent une collaboration de luxe pour le son avec la figure de Akira Yamaoka, l’un des musiciens les plus emblématiques de la saga Silent Hill de Konami.

Il y a excellents ingrédients dans The Medium de penser que c’est un grand jeu vidéo, mais il est également recommandé d’être conscient de l’humble développement d’une production next-gen avec un air indépendant. Je vois un certain parallèle avec The Pathless … Qu’est-ce qui m’a surpris quand je l’ai analysé? Me retrouver avec un bel exercice jouable et esthétique avec lequel profiter énormément: le jeu est venu sans étiquettes et sans pression, une aventure qui a fini par me conquérir aux commandes de la PS5. Je suis convaincu que le jeu de Blobber va également me convaincre, mais je pense que la pression qu’il subit de la part de certains joueurs et médias ils ne vous aideront pas à la fin de janvier. Le pire de tout? Que l’étude n’était pas responsable de imagination fantaisiste du collectif.

Le médium peut-il survivre au battage médiatique généralisé? Qu’allons-nous trouver le 28 janvier sur nos consoles et PC? Quelles sont les clés qui différencient le jeu des autres productions d’horreur sorties ces dernières années? Nous vous racontons comment notre temps avec Bloober Team a permis de découvrir les secrets du titre.

Un de la peur en deux dimensions

Nous avons apprécié trois sections différentes du jeu. Dans le premier, nous connaissions le lieu du jeu, l’hôtel Niwa, inspiré d’un véritable hôtel à Varsovie du temps soviétique. Sa structure et son architecture sont en fait l’un des éléments les plus curieux du jeu vidéo lui-même. La sensibilité paranormale de notre protagoniste vous permettra de voyager entre les deux plans du jeu, le réel et l’astral, et une grande partie de l’aventure et des énigmes de la production sera résolue sur le territoire de ladite dualité. Ce que nous voyons dans le monde astral ce n’est peut-être pas dans le réel et vice versa, mais au-delà de ce qui est vu, ce qui est perçu change aussi: une menace astrale projetée dans le monde réel sera aveugle, mais en même temps invisible pour les joueurs; les avantages et les défauts de la créature seront équivalents sur l’autre plan.

Il sera nécessaire d’étudier en profondeur les environnements du jeu vidéo.

La deuxième section a été entièrement développée sur le plan astral. Nous sommes allés dans un miroir et avons cherché un objet qui nous permettrait de sortir dans la réalité. L’objectif? Libère une âme dans la douleur De la scène. Pour ce faire, Marianne doit enquêter sur la zone et trouver des indices qui lui permettent de connaître le nom de l’âme en douleur, nécessaire pour la libérer et lui donner le repos éternel qu’elle mérite. La région nous a permis de savoir certains des pouvoirs de l’héroïne dans la zone spirituelle: l’un d’entre eux est un sixième sens qui lui permet de découvrir des indices et un autre une aura capable de brûler de petits objets. Il y aura plus de capacités pour Marianne, mais l’équipe Bloober a préféré les garder secrètes pour l’instant. La résolution des énigmes, au-delà de l’enquête elle-même, aura un impact clair avec les compétences actuelles.

Le troisième nous emmène sur le plan humain pour voir l’un des susmentionnés menaces astrales. Un ennemi invisible, vrai, mais dont on devine la silhouette menaçante. Le subterfuge et l’infiltration seront la clé du succès dans ces sections: vous devez résoudre l’énigme cela vous permet de tromper l’apparition fantomatique sans heurter les éléments de la scène qui peuvent vous alerter de sa présence. Les objets fragiles, les oiseaux ou les flaques d’eau pourraient être un parfait allié pour les apparitions, vous devrez donc soyez particulièrement prudent avec vos mouvements.

The Medium, qu’est-ce que la prochaine génération?

La possibilité de voyager entre deux avions en même temps serait difficile à voir sur les consoles précédentes.

Sans grands affichages dans l’environnement, animations des personnages ou ennemis, il est inévitable de penser en regardant le jeu que The Medium n’est pas l’un des grands représentants Des graphismes ou une jouabilité de nouvelle génération, et ce ne serait sûrement pas une déclaration juste. La capacité de jouer dans deux plans différents est une technologie qui, dans d’autres plates-formes passées, aurait été plus difficile à exécuter, et bien que beaucoup d’entre nous pensaient que Marianne pouvait voyager entre les deux dimensions volontairement, je suis convaincu que l’équipe Bloober le fera. réserve certaines des applications les plus étonnantes de la technologie actuelle pour le lancement du jeu.

The Medium peut être le premier jeu à montrer et à justifier les raisons du changement de génération à la périphérie de Microsoft

L’OST du médium promet d’être l’une de ses forces.

On peut en dire autant de la musique. L’équipe a joué avec les artistes internes pour l’un des plans et Akira Yamaoka pour un autre. La la dualité visuelle et sonore du jeu est plus que garantie, et le privilège de pouvoir entendre à nouveau l’un des compositeurs japonais les plus appréciés sera un cadeau pour les nostalgiques des premiers opus de Silent Hill. Selon les développeurs de Bloober Team eux-mêmes, Yamaoka est enthousiasmé par le jeu et son implication, sa motivation est donc une garantie de plus de l’impression du talent japonais. Malheureusement, Nous n’avons pas non plus beaucoup entendu pendant la demi-heure que nous avons eu avec les développeurs.

The Medium a de nombreux éléments intéressants qui peuvent garantir une grande aventure d’horreur et être le premier jeu de Xbox Série X | S cela montre et justifie les raisons du changement de génération à la périphérie de Microsoft. Il reste à voir si le battage médiatique involontaire prendra fin vous blesser ou vous profiter, mais c’est une question de patience et d’attendre que le jeu se termine le 28 janvier. La sensation pendant le spectacle a été bonne, mais je suis sûr que nous n’avons pas encore vu et connu tous ses avantages. N’hésite pas– Des surprises et de superbes éléments de jeu sont enregistrés.

