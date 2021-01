Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 08:49

Après un délai, Le moyen Il est enfin prêt à sortir sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC le 28 janvier. De cette façon, une nouvelle bande-annonce du jeu est sortie aujourd’hui. Cependant, Nous ne parlons pas d’un aperçu normal, mais d’un aperçu en direct.

Ce court-métrage, bien qu’il ne nous montre pas le gameplay, parvient à encapsuler de manière remarquable le concept de double réalité, ainsi que l’atmosphère d’horreur que le jeu nous offre. Ce trailer d’action en direct était en charge de Platige Image, studio d’effets visuels, avec Tomasz Bagiński dans le rôle d’écrivain créatif et de producteur, tout en Paweł Maślona a travaillé comme réalisateur.

Voici ce que Bagiński a commenté à ce sujet:

«The Medium est un jeu avec une structure narrative très forte. Le plus important pour moi était de comprendre l’essence de cette histoire, qui sont ses héros et son ton. La tâche était de se pencher autant que possible sur le côté émotionnel de l’histoire tout en essayant de garder le plus de rebondissements possible secrets. [en la trama]. Le scénario est censé créer une certaine ambiance plutôt que révéler une histoire. “

The Medium arrivera sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC le 28 janvier Et, oui, le jeu sera également disponible sur Game Pass. Dans les sujets connexes, vous pouvez maintenant commencer à pré-installer ce jeu. De même, vous pouvez consulter le nouveau gameplay 4K de ce titre ici.

