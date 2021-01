Si nous parlons de jeux d’horreur qui recherchent de grandes propositions pour les joueurs, nous ne pouvons pas manquer The Medium. C’est une proposition prometteuse dans laquelle les acteurs devront non seulement surmonter les obstacles imposants qui se présentent, mais aussi ils devront également trouver les solutions idéales pour résoudre les énigmes dans deux mondes.

Bien sûr, bien que la proposition en elle-même soit intéressante, maintenant l’étude a décidé d’aller un peu plus loin. Pour cela, ils ont présenté une proposition plus qu’intéressante dans laquelle les joueurs peuvent voir ce que le titre peut devenir dans The Medium dans sa version PC. Tout cela si nous activons la technologie de lancer de rayons, ce qui le rend encore plus effrayant.

Le médium | Microsoft

Les créateurs d’œuvres telles que Blair sorcière ils ont montré qu’ils avaient suffisamment de compétences pour pouvoir développer des jeux d’horreur. En fait, c’est une proposition plus qu’intéressante pour que les joueurs puissent profiter du jeu du début à la fin. Bien sûr, nous devons encore attendre un peu pour le voir en action puisqu’il sortira ce mois-ci.

The Medium arrive le 28 janvier de cette même année sur PC et Xbox Series X et S. C’est l’un des titres exclusifs de Microsoft qui nous garantira plus d’heures de plaisir, bien que oui, avec une tension garantie. De cette façon, c’est une proposition qui a fière allure dans la nouvelle génération de consoles, malgré le fait qu’il reste encore de nombreux secrets à révéler.