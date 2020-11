Le studio polonais Bloober Team a confirmé et expliqué sur les réseaux sociaux les raisons du report de sa création.

Mauvaise nouvelle si vous attendez avec impatience la sortie de The Medium, le jeu d’horreur développé par Équipe Bloober, studio responsable de jeux comme Observer ou Layers of Fear. Comme l’équipe polonaise l’a communiqué sur les réseaux sociaux, le jeu retarde sa date de lancement, initialement prévue en décembre. Il arrivera un peu plus tard, plus précisément le 28 janvier 2021.

Dans la déclaration, Bloober Team affirme que la situation que traverse la Pologne la pandémie COVID-19, et qui ont d’autres jeux programmés sur le calendrier, tels que Observer System Redux – qui sortira le 10 novembre -, sont les principales causes de ce petit retard d’un peu plus d’un mois au lancement. Ils affirment que de cette façon, ils essaieront de créer une expérience plus grande et plus ambitieuse.

Le médium avait suscité de grandes attentes, principalement pour être l’un des premières grandes exclusivités Xbox Series X sur consoles, car le jeu sortira également sur PC. Le projet a des noms bien connus dans l’industrie, tels que Akira Yamaoka, compositeur de la saga Silent Hill, en tant que responsable de la bande originale. Ou encore le doubleur Troy Baker, qui sera chargé de donner vie à la Maw, le principal ennemi de cette aventure qui nous placera entre deux mondes.

L’aventure mettra les joueurs dans la peau de Marianne, avec la capacité d’être dans deux mondes à la fois, quelque chose destiné à tirer parti du matériel Xbox Series X. Il y aura des fragments de l’aventure dans laquelle l’écran est divisé, contrôlant le personnage dans les deux zones. Maintenant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour savoir si ce jeu d’horreur sera à la hauteur des attentes ou non.

