Il reste très peu de choses pour la grande première de The Medium sur PC et Xbox Series X. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait des joueurs qui souhaitent déjà se préparer à ce grand moment. Après tout, la terreur est toujours la bienvenue et encore plus quand elle vient lié à une série d’énigmes et de puzzles cela peut garantir une plus grande tension lorsque nous voulons être sauvés.

Mais pour cela, les joueurs sur PC doivent se conformer une série d’exigences, encore plus s’ils veulent profiter des propositions nécessaires pour tirer le meilleur parti du lancer de rayons ou assurez-vous simplement qu’ils peuvent voir la proposition suffisamment décente pour profiter du jeu. Pour cette raison, l’équipe a partagé les exigences nécessaires que nous indiquons ci-dessous.

Le médium | Équipe Bloober

Exigences minimales pour The Medium

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5DirectX 11 Carte graphique: Nvidia GTX 1650 Super ou GTX 1060, ou AMD R9 390X Mémoire: 8 Go Stockage: 50 Go (SSD recommandé)

Exigences recommandées pour le support

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700 XDirectX 11 Carte graphique: GTX 1660 Super ou AMD RX 5600XT 6 Go Mémoire: 16 Go Stockage: 50 Go (SSD recommandé)

Le médium | Microsoft

Exigences minimales de lancer de rayons pour The Medium

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 7 3700 XDirectX 12 Carte graphique: Nvidia RTX 2060 Super 8 Go ou AMD RX 6800 16 Go Mémoire: 16 Go Stockage: 50 Go SSD

Exigences de lancer de rayons recommandées pour The Medium

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-9700 ou AMD Ryzen 7 3700 XDirectX 12 Carte graphique: Nvidia RTX 3060 Ti 8 Go, RTX 2080 ou AMD RX 6800 16 Go Mémoire: 16 Go Stockage: 50 Go SSD

Bien entendu, si vous remplissez ces conditions ou, au contraire, vous souhaitez en profiter sur console, nous vous rappelons que The Medium n’aura que sa première sur PC et Xbox Series X. Une proposition exclusive de Microsoft qui mettra sans aucun doute les joueurs dans une position très tendue.