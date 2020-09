Star Wars Episode I: The Phantom Menace sorti en 1999, et la réponse a été fascinante – il a reçu des critiques mitigées et une réponse amère de la part de fans plus âgés, mais est maintenant regardé en arrière avec un mélange de dérision et de nostalgie. Liam Neeson, qui a joué le maître Jedi Qui-Gon Jinn dans la préquelle, a maintenant réfléchi au film – et à la façon dont l’une de ses autres stars a été traitée par les fans.

Parlant à l’émission SiriusXM Radio Andy (reprise par IndieWire), Neeson parle d’Ahmed Best, qui a joué le controversé Jar Jar Binks dans The Phantom Menace. Neeson se souvient avoir pensé que Best pourrait être «le prochain Eddie Murphy», et il était bouleversé par les critiques suscitées par l’acteur.

« Je sais que beaucoup de fans et de critiques n’ont pas aimé ça, et mon adorable ami Ahmed Best, qui jouait Jar Jar Binks, a été critiqué », dit Neeson. « Au point que cela a vraiment nui à sa carrière. »

Neeson dit que les fans se sont retournés sur Best maintenant et sont plus respectueux. Best a déjà expliqué comment la réception de Jar Jar Binks l’avait emmené dans un endroit sombre, mais il est sur le point de revenir bientôt dans Star Wars pour accueillir un nouveau jeu télévisé Star Wars.

Neeson dit qu’il aime aussi le film. « Je dois être un Jedi, jouer avec ces merveilleux sabres laser et tout ça … J’ai aimé le film. J’en suis fier. Je suis fier d’en avoir fait partie. »

Jinn de Liam Neeson meurt dans The Phantom Menace, mais l’acteur a fait une apparition vocale dans Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker.

Alors que le prochain film Star Wars est loin, les fans peuvent s’attendre à The Mandalorian Season 2 à partir du 30 octobre sur Disney +.