Neil Druckmann de Naughty Dog passe en revue les sagas avec lesquelles il aimerait travailler si on lui en donne la chance.

The Last of Us: Part II a été un énorme succès pour PlayStation et Naughty Dog. Sans surprise, le travail a remporté le prix GOTY 2020 lors du gala The Game Awards, ainsi qu’une demi-douzaine de prix supplémentaires, et autant d’autres récompenses dans le reste des prix de l’industrie. On ne sait toujours pas quel sera le prochain jeu Naughty Dog, bien que le studio ait déjà commencé à recruter des ouvriers pour un projet inconnu, mais son chef Neil Druckmann est clair: il adorerait faire un jeu de Le punisseur.

Bien qu’il aimerait également prendre des séries comme Bebop de cowboy au jeu vidéo, et même faire une adaptation de Cavalier fantôme. Le fait est que le présentateur Greg Miller de Kinda Funny Games a demandé à Druckmann via les médias sociaux qui a établi des sagas qu’il adorerait réaliser un jeu vidéo. Tout cela hypothétiquement, évident. Et le coprésident de Naughty Dog a été très clair sur sa réponse:

Comme on peut le voir, Neil Druckmann rêve de créer un jeu de The Punisher, la populaire franchise Marvel avec Frank Castle, qui conviendrait parfaitement à cette crudité, cette violence que le réalisateur israélien capte dans ses jeux. Et la liste ne mentionne pas seulement des bandes dessinées et des séries, elle cite également certaines sagas de jeux vidéo bien-aimées telles que Half-Life, ou même cette Hotline Miami violemment frénétique qui a déjà son signe de tête dans The Last of Us 2.

Tous ça, on répète, dans le cas hypothétique pour pouvoir travailler sur la licence que je voulais. Cela ne signifie en aucun cas que Naughty Dog développe un jeu pour The Punisher ou tout autre titre de la liste, même si c’est le cas. plus d’un fan rêve déjà avec cette possibilité. Dans tous les cas, si vous n’avez toujours pas essayé la dernière aventure du studio qui a balayé les galas de remise des prix, voici notre critique de The Last of Us 2.

