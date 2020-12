L’histoire derrière Prince of Persia: Remake des Sables du Temps, une réinvention du célèbre titre Ubisoft sorti en 2003 sur diverses plates-formes (y compris ma bien-aimée GameCube), indique des moyens de devenir l’un des feuilletons de l’année. Et, si au début le magasin du développeur et distributeur français lui-même incluait une version pour Nintendo Switch, il a ensuite effacé toute mention, étant finalement confirmé par divers détaillants. Maintenant, il a été répertorié à nouveau (bien que nous ne sachions pas s’il sera à nouveau supprimé).

Et, encore une fois, c’est la boutique en ligne de Ubisoft celui en charge de lister une version de Prince of Persia: The Sands of Time Remake pour l’hybride. Malheureusement, et contrairement aux autres versions, le port pour Nintendo Switch ne nous permet pas de réserver à l’avance. Être dans un état «épuisé» et marquer un prix de vente officiel de 39,99 $. Retarder?, Qui sait. Bien entendu, nous espérons que cette période de pré-achat s’ouvrira prochainement (également en Europe) pour pouvoir profiter, comme sur les autres plateformes, de l’ensemble exclusif qui s’active lorsque ce processus est formalisé.

Que pensez-vous de toute cette situation? La vérité est qu’au lieu de faire autant de détours, la chose la plus sensée arriverait peut-être pour confirmer (ou non) officiellement son lancement sur Nintendo Switch. Comme toujours, nous attendons vos commentaires à ce sujet.

