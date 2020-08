De Frogwares, responsable du jeu au style «Lovecraftien», ils parlent des problèmes avec Nacon, éditeur du jeu.

Il y a quelques mois, nous avons fait écho à la situation compliquée qu’ils traversaient depuis le studio de développement Frogwares, responsable de jeux comme Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ou le «Lovecraftian» The Sinking City. Précisément, à la suite de ce dernier titre, ses dirigeants ont publié une lettre aux médias, communiquant qu’il a silencieusement disparu des magasins et ne peut pas être acheté même en Epic Games Store, GoG, PS Store Et bientôt il disparaîtra aussi Microsoft Store.

Bien que jusqu’à présent aucune raison n’ait été donnée, Frogwares a publié une déclaration dans laquelle ils affirment que la disparition du jeu des magasins est due à une « rupture de relation » avec BigBen Interactive / Nacon, les anciens licenciés et leur refus de reconnaître une décision de justice en France établissant que le contrat entre les deux parties n’est plus valable en raison de nombreuses violations par Nacon. De Frogwares, ils affirment avoir envoyé la lettre expliquant le cas en raison des questions des fans et du Le refus de Nacon de coopérer.

Il y avait un retard dans les paiements et Nacon voulait qu’ils leur donnent le code source d’un autre jeuL’histoire a commencé dans l’accord entre les deux parties, avec lequel Frogwares recevrait plusieurs paiements pour pouvoir produire le jeu et une partie du produit lorsqu’il arrive sur le marché. Mais les problèmes sont venus plus tard: « Pendant la production, Nacon avait plusieurs jours de retard dans les paiements. Il y a eu en moyenne 40 jours de retard, tandis que nos jalons étaient toujours à l’heure et approuvés par le titulaire de permis. Nous avons dû émettre plusieurs fois des mises en demeure pour pouvoir recevoir l’argent qui nous était dû », disent-ils du studio de développement.

Le mémoire poursuit en affirmant que Nacon a acheté un studio travaillant sur un jeu inspiré de Lovecraft et a décidé que Frogwares leur fournissait le code source de The Sinking City. Mais Nacon ne possède pas la propriété intellectuelle, donc de Frogwares, ils ont refusé et ont cessé de recevoir des contributions pendant plus de quatre mois.

De Frogwares, ils assurent qu’ils essaient résoudre le problème dès que possible pour que le jeu retourne dans les magasins, tandis que de Nacon ils n’ont pas encore commenté les accusations. Vous pouvez jeter un oeil à notre analyse de The Sinking City.

En savoir plus sur: Frogwares, Focus Home Interactive et The Sinking City.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["nacon-games"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["the-sinking-city"]).setTargeting("url_sha1", "e1d51084c98a663beec959e0bbe11339cb2eced2");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');