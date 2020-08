Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous n’avez pas décidé d’acquérir The Sinking City pour donner une chance à sa proposition d’horreur et de suspense inspirée du travail de H.P. Lovecraft, il est peut-être trop tard car un conflit entre les développeurs et les distributeurs a conduit le jeu à quitter les grands magasins numériques.

Selon un rapport de Gamesindustry.biz, The Sinking City n’était plus disponible sur Steam, PS4 et Xbox One dans ses versions numériques après que le différend entre Frogware Games et Nacon, anciennement Bigben Interactive, ait atteint son apogée. Selon des informations basées sur la version de Frogware, le problème a commencé en 2019, lorsque Nacon a acheté un studio qui travaillait sur un titre avec un thème similaire, pour lequel les développeurs de The Sinking City ont accusé la société de distribution d’avoir utilisé sans leur consentement le code du jeu.

De même, Frogware a souligné que malgré le fait que le contrat de publication et de distribution qu’il a conclu avec Nacon en 2017 stipulait clairement l’accord concernant la distribution des redevances et les incitations aux objectifs de vente atteints. Cependant, après les débuts de The Sinking City à la mi-2019, Nacon n’a versé aucun montant à Frogware pendant 4 mois et, par notification, a informé l’étude qu’il suspendait les incitations pour les objectifs précédemment convenus.

De la même manière, Frogware a dénoncé que The Sinking City avait été publié et distribué avec des informations de copyright erronées et ils ont détecté que Nacon avait commencé à acquérir des domaines avec le nom du jeu ou similaire. Enfin, le 20 avril, le studio a décidé de mettre fin au contrat avec la société mais la pandémie a signifié une période de grâce pour Nacon, qui a même signalé que les responsables des magasins en ligne PS4 et Xbox One n’avaient pas payé de redevances, mais récemment une action en justice était inévitable et par conséquent, le jeu n’était plus disponible et attendait ce qui se passait.

