Après s’être présenté l’année dernière et avoir pu être testé lors du salon Gamescom de l’année dernière, il arrive enfin Le fils – Un conte du Far West à l’eShop de la console hybride. Résultat de la collaboration entre les sociétés indépendantes HandyGames et Honig Studios, nous avons ce jeu de furtif avec un cadre classique Old West, les cow-boys, les indiens, la recherche de l’or et le buisson roulant, qui raconte l’histoire tendre et dure d’un garçon de six ans qui tente de sauver sa mère des griffes de bandits après avoir détruit leur ferme . En utilisant les ombres, l’abri fourni par différents éléments de l’environnement et l’utilisation furtive des artefacts des méchants, tels que les explosifs, nous devons nous frayer un chemin à travers différents dangers sans être détectés à aucun moment jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif de sauvetage. , la furtivité parfaite, où montrer que celui qui en apparence est physiquement le plus faible peut être le plus fort en ruse et en intelligence. Ce titre n’a toujours pas de date exacte indiquée sur la console Joy-Con, même si cela ne devrait pas attendre longtemps, car sur PC, il devrait avant la fin de l’année.

Le fils est un jeu furtif de spaghetti-western passionnant, dans lequel vous guidez un garçon de 6 ans dans sa quête pour retrouver sa mère.

À l’âge de six ans, le Fils doit toujours échapper aux dangers de son monde. En surmontant ses défis, vous gagnerez en confiance en vous et en ruse et avec lui, plus d’idées pour vaincre vos ennemis. Au cours de votre voyage, vous vous retrouverez dans un monastère isolé, une étendue de désert rude et impitoyable et une ville frontalière pleine de crimes et de méchanceté.

Le voyage commence lorsqu’un agriculteur et son fils, El Hijo, sont attaqués par des bandits qui rasent leur ferme jusqu’au sol. La mère décide de laisser Le Fils dans un monastère isolé pour le protéger. Cependant, Le Fils décide que la vie monastique n’est pas pour lui et décide de s’échapper. The Son est un jeu furtif et non violent. Au lieu de cela, la violence est échangée avec le jeu espiègle et ludique d’un jeune enfant. Le jeu de l’ombre est au cœur du jeu et The Son devra souvent se cacher. Sans ajouter inutilement de nouveaux mécanismes, le jeu s’étend naturellement à mesure que des variations de mécanismes existants sont introduites progressivement et combinées les unes aux autres pour augmenter le défi. Ces rebondissements de la mécanique familiale sont souvent le produit des environnements variés et de plus en plus dangereux que le Fils doit traverser pour atteindre son but ultime.

Les caractéristiques: