Le développeur indépendant 2054 Games poursuit le processus de création de son aventure graphique Le Sundew, véritable hommage rétro-futuriste aux grands classiques de la Pointer et cliquer comme ceux publiés en son temps par le défunt LucasArts, prévoyant de visiter l’eShop de la console hybride pendant la l’été prochain, toujours incapable de spécifier le jour exact. Pendant ce temps, il a montré une bande-annonce qui réveillera sûrement un peu de nostalgie, qui nous emmène dans un futur cyberpunk où les androïdes les plus avancés ont remplacé les robots des générations précédentes, ce qui ne signifie pas que certains d’entre eux continuent à servir de policiers. que notre protagoniste, Anna Isobe. Pourrons-nous continuer à faire notre travail de service et de protection des citoyens honorés?

Inspiré par les jeux d’aventure classiques pointer-cliquer de LucasArts et Wadjet Eye Games, The Sundew rend hommage à ceux-ci avec son gameplay, son style et sa narration. Pixel-art magnifiquement dessiné, design sonore minimaliste époustouflant, environnements débordant d’atmosphère et d’interactivité, et une histoire compacte et passionnante donne vie à cet avenir sombre et vous met dans une vision du progrès de l’humanité qui est à la fois étrangement et étrangement familiale …

Vous êtes Anna Isobe, une flic cybernétique améliorée dans un monde qui vous a laissé derrière. Autrefois un brillant espoir pour l’avenir, les cyborgs sont devenus tabous, remplacés par des drones et des automates qui rendent même vos capacités améliorées obsolètes. Pris au piège d’un travail ingrat entouré de regards indifférents, vous avez toujours le devoir de protéger et de servir, et c’est exactement ce que vous allez faire.

fonctionnalités

Guidez Anna Isobe, flic cyborg au sombre passé, à travers le dénouement d’une conspiration mondiale. Découvrez un casting diversifié de personnages, chacun avec ses propres secrets et histoire. Explorez Shibukawa et les vestiges du vieux monde. Prenez des décisions qui changeront le destin de l’humanité, pour le meilleur ou pour le pire.