L’aventure roguelike stimulante de Red Hook Studios est disponible gratuitement pendant 24 heures.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

Outre les offres de l’Epic Games Store pour Noël, la boutique des auteurs d’Unreal et Fortnite propose gratuitement depuis quelques jours une grande variété de jeux vidéo, parmi lesquels on trouve des titres aussi remarquables que Alien Isolation, Metro 2033 ou le plus récent Inside, qui était le cadeau du réveillon de Noël. Quel est le jeu gratuit pour Noël? Une proposition qui vous fera sans aucun doute passer un très mauvais moment – dans le bon sens -, car c’est l’une des propositions roguelike les plus difficiles que vous puissiez trouver sur le marché aujourd’hui.

Une suite est déjà en développement et aussi un jeu de sociétéDarkest Dungeon dans sa version pour PC est le nouveau jeu gratuit d’Epic Games Store, et vous pouvez vous en procurer pendant les prochaines 24 heures. Une fois que vous l’avez ajouté à votre bibliothèque de jeux, il vous appartiendra pour toujours, mais vous devez le faire pendant que l’offre dure. Que pouvez-vous attendre de cette fantastique aventure roguelike? Un défi difficile qui décrit l’univers sombre de Lovecraft comme quelques jeux.

Comme nous vous l’avons dit dans notre analyse de Darkest Dungeon, dans cette aventure vous devez explorer différents donjons tout en affrontant des créatures cauchemardesques qui, petit à petit, affecteront la santé mentale de vos pauvres aventuriers, au point de les rendre fous. Avec un système de combat au tour par tour qui vous oblige à tirer le meilleur parti de vos personnages, le jeu de Studios Red Hook Il attache également une importance primordiale à l’obscurité, qui dans de nombreux cas sera votre pire ennemi. Pour l’éviter, vous avez besoin de torches, mais c’est une ressource rare qui vous empêchera également de transporter d’autres objets. Que feras tu?

Avec ce genre de décisions, Darkest Dungeon sait comment vous surprendre avec une expérience de jeu terriblement stimulante. Survivrez-vous à ses défis? N’hésitez pas à télécharger gratuitement ce fantastique roguelike, et jetez également un œil à nos offres en vedette sur Epic Games Store. Si vous êtes ravi du jeu, vous serez heureux d’apprendre qu’une suite de Darkest Dungeon est déjà en préparation, sortie en 2021 en tant que jeu à accès anticipé, ainsi qu’un jeu de société qui a frappé Kickstarter.

un jeu de société qui a triomphé sur Kickstarter # https://www.3djuegos.com/noticias-

Téléchargez Darkest Dungeon gratuitement sur Epic Games Store

En savoir plus sur: Darkest Dungeon, Epic Games Store, Free et Christmas.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');