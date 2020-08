Ce n’est pas la première fois que nous voyons un jeu vidéo mettant en vedette les personnages les plus emblématiques de Les morts qui marchent, puisqu’il s’agit d’une saga de bandes dessinées qui a gagné en popularité grâce à sa série télévisée, mais ce qui est nouveau maintenant, c’est que nous voyons un titre de Constructeur de ponts se déroulant dans ce monde post-apocalyptique dans lequel des hordes de zombies errent librement, comme l’a révélé l’événement numérique du Gamescom tenu cette année 2020. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître les premiers détails!

Bridge Constructor: The Walking Dead confirme son arrivée sur Nintendo Switch en 2020

Dans Bridge Constructor: The Walking Dead, nous devrons travailler avec le reste des survivants de l’apocalypse zombie afin de construire des ponts à travers des paysages et des structures en ruines pour garantir que les véhicules aient un chemin sûr. De plus, nous nous joindrons également à des personnages emblématiques de la saga tels que Daryl, Michonne ou Eugène pour affronter les morts-vivants, mais aussi d’autres humains hostiles qui ne nous faciliteront pas la création de ces itinéraires. Et, pour mener à bien cette tâche, nous devrons utiliser des objets, des explosifs et quelques autres «appâts» afin que notre tâche ne finisse pas par couler et devenir un tas de gravats.

Par conséquent, si vous avez envie de travailler dans Bridge Constructor: The Walking Dead, vous devrez encore attendre quelque chose de plus, car une date de lancement exacte n’a pas encore été indiquée et la seule chose que nous savons est que arrivera à la fin de cette année 2020 (Si vous ne subissez pas le retard étrange car un autre zombie décide de manger le cerveau de votre équipe de développeurs). Et vous, êtes-vous de ceux qui apprécient ce genre dont les constructions sont les énigmes les plus complexes?

Source: communiqué de presse

