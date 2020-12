Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La série Last of Us sera une réalité, puisque HBO a récemment donné son feu vert au projet. Cette franchise fonde son récit sur une prémisse similaire au virus zombie, ainsi que sur la survie. Pour cette raison, beaucoup ont souligné la similitude que la série télévisée de The Last of Us aura avec The Walking Dead, qui apparemment sera diffusée en même temps avant la fin de la dernière, ce qui fait penser à certains qu’ils pourraient rivaliser pour le même public. Cependant, l’un des créatifs derrière la série post-apocalyptique née des bandes dessinées estime qu’il ne devrait y avoir aucun problème pour que les deux coexistent.

Compte tenu du cycle de production des séries télévisées, la série HBO de The Last of Us devrait être diffusée en 2022 et coïncider avec la dernière saison de la série zombie The Walking Dead, qui est à elle seule. d’AMC et qui mettra fin à la série qui a fait ses débuts il y a plus de 10 ans.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La série télévisée The Last of Us enrichira l’histoire du jeu.

The Last of Us et The Walking Dead sont très différents

Bien que certaines personnes puissent penser que cela représentera un risque pour les niveaux d’audience de The Walking Dead, le responsable du contenu de la série de longue durée, Scott Gimple, estime qu’il n’y a rien à craindre, étant donné que, bien que les deux franchises aient un concept zombies, ils ont un récit très différent.

“[The Last of Us] est un jeu vidéo incroyable. Il y a plusieurs créatifs qui y ont été impliqués et je pense que c’est incroyablement différent de The Walking Dead. C’est une proposition très, très différente », a déclaré Gimple.

Le chef créatif a également commenté dans une interview avec Insider que même les personnes qui travaillent sur The Walking Dead sont quelque chose qu’elles n’avaient pas envisagé, en tenant compte précisément du fait que la façon d’utiliser le récit de zombies est très différente dans les deux franchises (aucune des séries appelle les morts-vivants ou les zombies infectés, soit dit en passant) donc il ne faut pas diviser les fans du récit de zombies, mais ce serait une bonne saison grâce aux différentes propositions qu’il y aura dans le genre.

«Je pense qu’il y a une place pour nous tous, avec les zombies et les différentes façons de raconter des histoires de zombies. Je pense que je vais voir les deux. J’espère que beaucoup de gens les verront », a commenté Gimple.

Que pensez-vous des réponses de la tête créative? Pensez-vous que les deux séries sont très différentes l’une de l’autre? Dites le nous dans les commentaires.

On ne sait pas encore qui seront les acteurs qui donneront vie aux personnages bien-aimés de The Last of Us, mais il y a déjà une actrice qui a mentionné qu’elle aimerait jouer Ellie. Le doubleur de Joel, quant à lui, a révélé à l’acteur qu’il aimerait qu’il joue le rôle principal de la série télévisée et a même dit qu’il aimerait participer de manière sporadique.

The Last of Us a fait ses débuts en 2013 et une suite est arrivée en 2020. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à cette série Sony en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source