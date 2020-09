Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Survios prépare la sortie de The Walking Dead Onslaught plus tard ce mois-ci. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, c’est un titre de réalité virtuelle qui arrivera sur PC et PlayStation 4, il sera donc pris en charge pour le jouer avec PlayStation VR.

Comme nous l’avons mentionné récemment, Sony fera plusieurs annonces sur PlayStation VR cette semaine. Dans le cadre de cette initiative, Survios a publié de nouveaux détails sur The Walking Dead Onslaught sur le blog PlayStation.

Grâce à cela, nous en apprenons davantage sur leurs éditions de lancement, leurs récompenses de prévente et les plans pour une première physique de The Walking Dead Onslaught sur PlayStation 4.

The Walking Dead Onslaught aura plusieurs éditions et récompenses de pré-vente

Pour commencer, Survios a confirmé que le jeu se déroulerait dans les saisons 8 et 9 de The Walking Dead. Malgré cela, une histoire originale sera présentée où Daryl Dixon et Rick Grime se préparent à affronter leur avenir à Alexandrie.

De même, l’étude affirme que les joueurs auront à leur disposition un grand arsenal pour faire face aux différentes menaces du titre. Il y aura des armes à courte et longue portée qui pourront être améliorées avec un système de progression.

The Walking Dead Onslaught arrivera sur PlayStation 4 le 29 septembre au format numérique. Une édition standard sera proposée donnant accès au jeu, mais il y aura aussi une édition Deluxe.

Cet ensemble comprendra le téléchargement du titre, une sélection musicale, un livre d’art numérique, un kit d’objets d’artisanat et un pack d’armes. Pour couronner le tout, les fans recevront également des avatars et un thème pour PlayStation 4.

D’autre part, les préventes incluront les skins exclusifs Hunter Daryl et Sheriff Rick. De plus, un katana et un couteau en or seront donnés qui peuvent être utilisés comme armes. Tout ce contenu sera également disponible dans la version PC. Ci-dessous une image du contenu:

Enfin, Virtuos a confirmé que The Walking Dead Onslaught aura une sortie physique sur PlayStation 4. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour le moment, nous savons que cela se produira en octobre.

The Walking Dead Onslaught sortira sur PlayStation 4 et PC le 29 septembre. Recherchez plus de nouvelles liées aux jeux de la série sur ce lien.