Il est possible que pour de nombreux joueurs Les Waylanders sont passés totalement inaperçus, même si la réalité est que nous sommes confrontés à un titre surprenant capable de nous fasciner par son mélange idéal de mythologie et de réalité. Et c’est que le titre de Gato Studio nous emmène dans une Galice fictive qui se joint parfaitement à l’Irlande et aux pays du nord pour obtenir un effet totalement unique. Tout cela alors que les créatures et les capacités sont basées sur des créatures mythologiques. de ces lieux.

Bien sûr, c’est un jeu encore en développement qui a le soutien de tous les joueurs, valorisant très positivement les opinions qu’ils partagent avec eux. Et est-ce que comme indiqué par Gato StudioDepuis le lancement du jeu, ils ont eu toutes sortes d’opinions de la part des joueurs qui les ont amenés à ajouter du contenu et même à améliorer ce qui existait déjà.

Bien sûr, ce n’est pas la seule chose importante que nous pouvons voir dans la présentation, mais l’étude a également montré certaines des nouveautés qui viennent au jeu, telles que la sélection de langues avec le galicien et l’espagnol parmi eux, en en plus d’une ville plus que chérie dans laquelle on trouve Compostelle médiévale. Un travail dans lequel ils ont pris soin de chacun des détails et propositions présents dans le lieu.

Il convient de noter, comme nous l’avons déjà dit, que nous sommes confrontés à un projet encore en développement, il est donc important que, si vous voulez profiter de The Waylanders sur PC, sachez qu’il y a des erreurs que vous pouvez trouver. Bien entendu, toute erreur ou conseil que vous souhaitez apporter, l’équipe de Gato Studio l’acceptera volontiers car, pour eux, il est vraiment important d’écouter les joueurs.