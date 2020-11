Les joueurs attendent avec impatience l’arrivée de la nouvelle génération Et c’est que, bien que ce soit très proche de sa grande première, il y a encore des petites surprises qui nous attendent. Non seulement avec son lancement, nous trouvons d’excellents titres dont nous pouvons profiter dès la première minute, mais pour plus tard les entreprises ont la garantie de grandes surprises.

En fait, l’un des titres auxquels la plupart des joueurs s’attendent est la version remaniée de The Witcher 3. Malgré les années qui se sont écoulées depuis sa création, le titre du studio polonais reste l’une des grandes promesses de la génération. Après tout, l’aventure du sorceleur a été un avant et un après pour de nombreux joueurs, mais que pouvons-nous attendre de sa nouvelle version améliorée pour Xbox Series X?

Selon a partagé joueur rubhen925 sur sa chaîne YouTube, ce changement sera vraiment impressionnant. Cela garantit que les temps de chargement seront une chose du passé, et c’est qu’ils deviendront presque absents lors de voyages rapides, nous ressentirons donc la plus grande liberté vue à ce jour. Bien sûr, la version que l’utilisateur joue, malgré ce que l’on peut croire, n’est pas la version améliorée, mais celle qui peut être jouée sur PS4 ou Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.

Ce que nous savons, c’est que le jeu atteindra enfin la nouvelle génération, comme le confirme l’étude en son temps. En réalité, La version améliorée de The Witcher 3 Il sera disponible pour tous les joueurs qui ont le titre gratuitement puisque la politique du studio est que, si vous avez déjà un jeu, vous n’avez pas besoin de payer pour avoir sa version améliorée.